Göztepe SK Token Yorum: Göztepe Token işlem hacmi yüzde 207.96 (24s) arttı! Göztepe Token fiyatı ve grafiği haberimizde...

Göztepe token yorum ve nedir sorusu kripto para piyasası yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Genellikle Göztepe token hakkında Göztepe token twitter, Göztepe token grafik şeklinde araştırmalar yapılarak hem metrik değerlere ulaşabilmeyi hem de farkı bilgilerden faydalanmayı yatırımcılara amaçlıyor. Peki, Göztepe token yorum ve grafiği! Göztepe token nedir? Göztepe token geleceği nedir? Göztepe token ne kadar? Göztepe coin ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

GÖZTEPE TOKEN YORUM



Göztepe token yorum ve Göztepe coin yorum araştırmaları son zamanlarda kripto para piyasası yatırımcıları tarafından daha çok Göztepe token investing, Göztepe token twitter, Göztepe token forum ve Göztepe token binance başlıkları ile sık sık yapılıyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki Göztepe token hakkında kripto pazarındaki gerek grafik bazında metrikler gerekse somut verilerle açıklanmış Göztepe token yorumları Göztepe token yatırımcı adayları tarafından bilgi toplamak ve fiyat araştırması yapmak amacıyla araştırılıyor. Fakat bu kadar hızlı trendlere girmesi her yatırım aracında olduğu gibi piyasalardaki ani dalgalanmalardan ve belirsizliklerden kaynaklı riskler de barındırabiliyor.

Yatırımcılar Göztepe token hakkında araştırmalar yaparken sayısal verilerin yanı sıra Göztepe token güvenilir mi ve kimin konularına da ayrı bir önem vermesi gerekmektedir. Büyük kazançlar kadar büyük kayıpların da yaşanabildiği kripto para piyasasında zaman zaman ani düşüş ve yükselişler kripto paraların meşruluğu ve gündeme gelen haberleri, imajı ile de değişiklik gösterebilmektedir. Bu bakımda bir süre Göztepe token haberleri takip etmek faydalı olacaktır.

GÖZTEPE TOKEN NE KADAR?

Göztepe token kaç dolar?

Göztepe token anlık olarak $ 3,82 değerindedir.

Göztepe token kaç TL?

Göztepe token anlık olarak ₺55.31 değerindedir.

Göztepe token değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺60,845,513 ( +3.80% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺387,198,718 ( +3.80% )

Hacim: ₺187,782,494 ( +207.96% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 2.98

Dolaşan Arz: 1,100,000.00 GOZ

GÖZTEPE TOKEN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

Göztepe token anlık olarak $ 3,82 değerindedir.

Göztepe token değeri son 24 saatte 3.39% değer kazanmıştır.

Mehmet Sepil'in istifası ve kulübün adının Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiliz devi Chelsea elinden alınan dünyaca ünlü iş insanı Roman Abramovich'le anılması kripto para dünyasını da sarstı.

Göztepe SK Fan Token'in piyasa değeri yarım gün içinde yüzde 700 prim yaptı. Göztepe'nin dün öğle saatlerinde 13 TL'den işlem gören tokenleri Sepil'in istifa kararı, satış ve Abramovich iddialarıyla kısa süre içinde 90 TL'ye kadar ulaşmıştı.

Taraftar Tokenları nedir?

Taraftar Tokenları, Ethereum blok zincirinde güvenli bir defterde oturum açan mülkiyet ile sınırlı sayıda basılan sonlu bir dijital varlıktır. Taraftar Tokenları tutmak size VIP ödülleri, promosyonlar, oyunlar ve süper hayranlardan oluşan bir yakın çevreye erişim ile özel hayran kulüplerine ömür boyu erişim sağlar.

Taraftar Tokenları ayrıca, takım kararlarını ve jeton sahiplerine ayrılmış imzalı teçhizat gibi diğer avantajları etkilemek için size oy hakkı verir.

Birçok profesyonel futbol kulübü, Taraftar Token teklifleri oluşturmak için şimdiden Socios ile ortaklık kurdu . Taraftar Tokenlarına sahip en popüler takımlardan bazıları Arsenal, PSG, Juventus, Atletico, Chelsea, Brezilya, Fenerbache ve Manchester City'dir ve her ay daha birçok takım imza atmaktadır.

Taraftar Tokenları bir kripto para birimi midir?

Taraftar Tokenları blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilmiştir, ancak özel olarak bir kripto para birimi değildirler. Bununla birlikte, Taraftar Tokenlarının mülkiyeti, tıpkı geleneksel kripto para birimlerinde olduğu gibi, bir blok zinciri ağı tarafından doğrulanır.

Taraftar Jetonları, ERC-20 yardımcı program jetonlarıdır; bu, kimlik doğrulama, mülkiyet, işlem ve oylama kayıtlarını güvenli ve doğrulanabilir kılmak için Ethereum blok zincirine bağlı oldukları anlamına gelir. Taraftar Tokenları, mal satın almak için kullanabileceğiniz bir para birimi değildir, ancak Taraftar Tokenlarını diğer Socios taraftar jetonu sahipleriyle ve açık kripto jetonu pazarında değiştirebilirsiniz.

GÖZTEPE TOKEN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

Grafik: coinmarketcap.com

GÖZTEPE TOKEN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

Grafik: coinmarketcap.com

GÖZTEPE TOKEN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Grafik: coinmarketcap.com

GÖZTEPE TOKEN 3 AYLIK GRAFİĞİ!

Grafik: coinmarketcap.com

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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