Göztepe satıldı mı? Göztepe'yi kim alıyor?

Süper Lig ekibi Göztepe'de istifa eden başkan Mehmet Sepil ile Rus milyarder Roman Abramovich'in temsilcileri arasındaki görüşmeler resmen başladı. Şirket kulübü olan Göztepe'de görevi bırakan eski başkan Mehmet Sepil, hisselerin büyük çoğunluğunu elinde bulunduruyor. Göztepe'yi kim alıyor? Göztepe satıldı mı?

GÖZTEPE SATILDI MI?

Abramovich'in bir Türk işadamı aracılığıyla Sepil'le temasta olduğu öğrenildi. Her iki tarafın profesyonellerinin piyasa değerlendirmesi yaptığı, Sepil'in dün Ankara'ya giderek, bu konu özelinde çeşitli çalışmalar yaptığı belirtildi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Rus milyarder Abramovich'in temsilcisi işadamı ile Sepil ve yöneticilerinin birkaç gün içerisinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRECEK

Mehmet Sepil, Göztepe'de başkanlığı bıraktığını ancak sezon sonuna kadar takıma yükümlülüklerini yerine getireceğini açıklamıştı. Şirket kulübü olan Göztepe'de Mehmet Sepil, kulüp hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduruyor.

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