Galatasaray'da ödeme krizi baş gösterdi. Sarı-Kırmızılıların sezon başında transfer ettiği Kazımcan Karataş'ın bonservis taksitini vadesi geçmesine rağmen ödemediği belirtildi. Alacağını tahsil edemeyen İzmir ekibi, puan silme cezasıyla karşı karşıya. Galatasaray'ın genç sol bekin ödemesini ne zaman yapacağı belirsizliğini koruyor. Peki, Göztepe puan silinecek mi? Kaç puan silinecek

Galatasaray'ın Altay'dan transfer ettiği Kazımcan Karataş'ın 20 milyon TL'lik bonservis bedelinin ikinci taksitini ödemediği öğrenildi. İzmir ekibine 31 Ocak'ta ödenmesi gereken 10 milyon TL'nin ödenmemesi İzmir ekibini puan silme cezasıyla karşı karşıya bırakabilir. Diğer yandan Galatasaray'ın 10 milyon TL'yi ne zaman ödeneceği ise merak konusu. Göztepe puan silinecek mi? Kaç puan silinecek?

GÖZTEPE PUAN SİLİNECEK Mİ?

Ajansspor, İzmir ekibi Altay'dan sol bek Kazımcan Karataş'ı 20 milyon TL bonservis ücretiyle transfer eden Galatasaray'ın siyah-beyazlılara dün ödenmesi gereken 10 milyon TL'lik ikinci taksiti ödemediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların 31 Ocak'ta vadesi dolan borcu ödememesi, kaynak arayan Altay yönetimini sıkıntıya soktu. Mevcut oyuncularının ödemelerini yapan Altay yönetimi, FIFA'ya açtıkları davaları kazanan eski yabancı oyuncularına bu ay içerisinde ödeme yaparak olası puan silme cezalarının önüne geçmek istiyor.