Normal şartlar altında 18 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Göztepe - Pendikspor maçı ertelendi mi? Merak ediliyor. Deprem nedeniyle birçok lig maçının ertelenmesinin ardından Göztepe - Pendikspor maçı ertelendi mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Göztepe - Pendikspor maçı ertelendi mi? Göztepe - Pendikspor maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Göztepe - Pendikspor maçı ertelendi mi? Birçok farklı karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle bugün oynanacak olan karşılaşmaların da ertelenip, ertelenmediği internet üzerinde futbolseverler tarafından araştırılmakta. Göztepe - Pendikspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın güncel detayları merak konusu oluyor. Peki, Göztepe - Pendikspor maçı ertelendi mi? Göztepe - Pendikspor maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

GÖZTEPE - PENDİKSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normal şartlar altında bugün oynanması beklenen Göztepe - Pendikspor maçı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından diğer birçok maç gibi ileri bir tarihe ertelendi. Buna göre Göztepe - Pendikspor maçı, 18 Şubat Cumartesi günü oynanmayacak.