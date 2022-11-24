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Göztepe Marmaray çalışıyor mu, açık mı, ne zaman açılacak? Marmaray neden gelmiyor?

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Göztepe Marmaray çalışıyor mu, açık mı, ne zaman açılacak? Marmaray neden gelmiyor?

Marmaray'ın Halkalı-Göztepe hattı seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle yapılamadığı duyuruldu. Gebze-Erenköy hattı seferleri ise gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Peki, Göztepe Marmaray çalışıyor mu, açık mı, ne zaman açılacak? Marmaray neden gelmiyor?

Marmaray çalışıyor mu? Marmaray neden çalışmıyor? Marmaray neden gelmiyor?Marmaray çalışıyor mu? Marmaray neden çalışmıyor? Marmaray neden gelmiyor?

İstanbul'da yoğun olarak kullanılan toplu taşıma aracı olan Marmaray'da bazı seferlerde gecikme yaşanması üzerine vatandaşlar Marmaray arıza mı var? sorusunu arattı. Peki, Göztepe Marmaray çalışıyor mu, açık mı, ne zaman açılacak? Marmaray neden gelmiyor? İşte detaylar haberimizde...

GÖZTEPE MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

Marmaray seferlerinin teknik bir aksama nedeniyle gerçekleştirilemediği duyuruldu.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gebze-Erenköy arasındaki hattın ise ise gecikmeli olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"

Göztepe Marmaray çalışıyor mu, açık mı, ne zaman açılacak? Marmaray neden gelmiyor?

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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