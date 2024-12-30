GÖZTEPE-MANİSA FK maçı CANLI, HD, donmadan izleme linki! Göztepe Manisa FK hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Hazırlık maçları, yeni sezon öncesi takımların performansını gözlemlemek açısından kritik öneme sahiptir. Bugün oynanacak Göztepe- Manisa FK karşılaşması, hem Göztepe'nin hem de Manisa FK'nın kadro derinliğini ve taktiksel uyumunu test etmesi açısından dikkat çekiyor. Peki, Göztepe Manisa FK hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GÖZTEPE-MANİSA FK maçı CANLI, HD, donmadan izleme linki!

GÖZTEPE-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

30 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Hazırlık maçı, Göztepe'nin ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, seyircilere kapalı olarak gerçekleşecek.