Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Ogün Kamacı yapıyor. Dördüncü hakem olarak ise Ömer Tolga Güldibi görev yapıyor. VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Göztepe golü neden iptal edildi?

İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo.

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Jayden, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri, Dzeko.

GÖZTEPE GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

33' Hakem faul nedeniyle golü iptal etti!

32' Hakem VAR'a gidiyor.

30' GOL! Göztepe 1-0 Fenerbahçe

28' Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

27' Tadic'in sağ kanattan ortasında top barajdan sekti.

26' Maçta ortam biraz gerildi!

26' Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin yerde. Karar serbest vuruş!

21' Tadic'in orta sahasında top Dzeko'dan sekip dışarı çıktı.

18' Dzeko'nun defans arkasında Youssef En-Nesyri'ye attığı pasta hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

18' Anthony Dennis sol kanattan içeri doğru Doğan'a pas attı. Doğan'ın şutu az farkla dışarıda.

17' Dzeko'nun sol kanattan ortasında Osayi kafayla vurdu.Topu kaleci kontrol etti.

14' Çağların tedavisi saha dışında sürecek.

13' Çağlar için Fenerbahçe sağlık ekibi sahada!

12' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan ortasında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

11' Dominik Livakovic'in hatalı pası sonrası Lasse Nielsen orta yapmak istedi. Topu kaleci kontrol etti.

10' Romulo Cruz uzaklardan vurdu top farkla dışarıda.

9' Tadic'in ortasında sonuç yok!

8' Tadic yerde! Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

8' Kaleci Arda için sağlık ekipleri oyunda!

7' Allan Saint-Maximin sol kanattan içeri kesti. Topu kaleci Arda kontrol edemedi. Hakem oyunu durdurdu. Kaleci Arda yerde.

5' Djalma'nın sol kanattan açtığı ortada Kubilay dönüp vurdu fakat kaleci topu kontrol etti.

3' İrfan Can'ın sağ kanattan attığı pası Osayi kontrol edemedi.

3' Dzeko'nun defans arkasına pasında Göztepe savunması araya girdi.

2' Göztepe ön alan baskısı yapıyor.

1' Göztepe-Fenerbahçe maçında ilk düdük çaldı.