Üye Girişi
Haberler

Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-0 İzmir temsilcisi öne geçti ama gol iptal edildi. Peki, Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Ogün Kamacı yapıyor. Dördüncü hakem olarak ise Ömer Tolga Güldibi görev yapıyor. VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Göztepe golü neden iptal edildi?

İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo.

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Jayden, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri, Dzeko.

GÖZTEPE GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

33' Hakem faul nedeniyle golü iptal etti!

32' Hakem VAR'a gidiyor.

30' GOL! Göztepe 1-0 Fenerbahçe

28' Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

27' Tadic'in sağ kanattan ortasında top barajdan sekti.

26' Maçta ortam biraz gerildi!

26' Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin yerde. Karar serbest vuruş!

21' Tadic'in orta sahasında top Dzeko'dan sekip dışarı çıktı.

18' Dzeko'nun defans arkasında Youssef En-Nesyri'ye attığı pasta hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

18' Anthony Dennis sol kanattan içeri doğru Doğan'a pas attı. Doğan'ın şutu az farkla dışarıda.

17' Dzeko'nun sol kanattan ortasında Osayi kafayla vurdu.Topu kaleci kontrol etti.

14' Çağların tedavisi saha dışında sürecek.

13' Çağlar için Fenerbahçe sağlık ekibi sahada!

12' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan ortasında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

11' Dominik Livakovic'in hatalı pası sonrası Lasse Nielsen orta yapmak istedi. Topu kaleci kontrol etti.

10' Romulo Cruz uzaklardan vurdu top farkla dışarıda.

9' Tadic'in ortasında sonuç yok!

8' Tadic yerde! Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

8' Kaleci Arda için sağlık ekipleri oyunda!

7' Allan Saint-Maximin sol kanattan içeri kesti. Topu kaleci Arda kontrol edemedi. Hakem oyunu durdurdu. Kaleci Arda yerde.

5' Djalma'nın sol kanattan açtığı ortada Kubilay dönüp vurdu fakat kaleci topu kontrol etti.

3' İrfan Can'ın sağ kanattan attığı pası Osayi kontrol edemedi.

3' Dzeko'nun defans arkasına pasında Göztepe savunması araya girdi.

2' Göztepe ön alan baskısı yapıyor.

1' Göztepe-Fenerbahçe maçında ilk düdük çaldı.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol İzmir Spor Futbol Gündem Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title