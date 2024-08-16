Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, İzmir temsilcisi Göztepe ile ligin iddialı ekiplerinden Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele, İzmir'in gözde stadyumlarından Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve karşılaşmanın hakemliğini Kadir Sağlam yapacak. Peki, Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

GÖZTEPE- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe yarın (17 Temmuz) İzmir'de karşılaşacak.

GÖZTEPE- FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

2. haftanın programı şöyle:

16 Ağustos Cuma

21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Bellona Kayserispor- Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji

21.45 Adana Demirspor- Çaykur Rizespor: Yeni Adana

21.45 Göztepe- Fenerbahçe: Gürsel Aksel

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir- Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 Gaziantep FK- Samsunspor: Kalyon

21.45 Beşiktaş- Antalyaspor: Tüpraş

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: Mersin

21.00 İkas Eyüpspor- Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek