Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saati ve yeri merak konusu oldu. v sahibi Göztepe, iki sezonluk bir aradan sonra Süper Lig'e yeniden dönmenin heyecanını yaşıyor. Maçın ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacağı taraftarlar tarafından araştırılıyor.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, İzmir temsilcisi Göztepe ile ligin iddialı ekiplerinden Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele, İzmir'in gözde stadyumlarından Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve karşılaşmanın hakemliğini Kadir Sağlam yapacak. Peki, Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
GÖZTEPE- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe yarın (17 Temmuz) İzmir'de karşılaşacak.
GÖZTEPE- FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
2. haftanın programı şöyle:
16 Ağustos Cuma
21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Bellona Kayserispor- Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji
21.45 Adana Demirspor- Çaykur Rizespor: Yeni Adana
21.45 Göztepe- Fenerbahçe: Gürsel Aksel
18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir- Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim
21.45 Gaziantep FK- Samsunspor: Kalyon
21.45 Beşiktaş- Antalyaspor: Tüpraş
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: Mersin
21.00 İkas Eyüpspor- Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan
Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek