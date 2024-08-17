Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Göztepe Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Göztepe ile Süper Lig maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Göztepe Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe Fenerbahçe maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Göztepe Fenerbahçe maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe Fenerbahçe maçı saat 21.45'te başlayacak.

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