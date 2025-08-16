Göztepe Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Göztepe Fenerbahçe maçı 11'leri!

Göztepe Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Göztepe Fenerbahçe maçı 11'leri!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Göztepe Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Göztepe Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Göztepe Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Göztepe Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler! Göztepe Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Göztepe Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Göztepe Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Göztepe Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇ KADROSU 11'LERİ

Göztepe Fenerbahçe maçı 11'leri açıklandı:

Göztepe 11'i: Lis, Arda Okan, Allan, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson.

Fenerbahçe 11'i: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

Göztepe Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Göztepe Fenerbahçe maçı 11'leri!

Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor.

Uzun süredir tedavisi süren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile takımla çalışmalara başlasa da antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesine ilk yorum
Trump, Zelenski’den 'Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını' istedi

Putin'le görüşen Trump savaşı bitirmek için Zelenski'ye tek şart sundu
Çanakkale'de çıkan orman yangını büyüdü! 5 köy tahliye edildi

O kentimiz yeniden alevlerin ortasında kaldı! 5 köy tahliye edildi
Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte son 8 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lyon'dan 10 yıl sonra gelen galibiyet

Hasret bitti! 10 yıl sonra gelen galibiyet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.