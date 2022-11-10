Göztepe - Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Göztepe - Bucaspor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Göztepe - Bucaspor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Göztepe- Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Göztepe - Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Göztepe - Bucaspor maçı hangi kanalda?