Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Ocak Göztepe - Beyçimento Bandırmaspor maçının hakemleri kimler?
Gündem Haberleri
Bugün Spor Toto 1. Lig 21. haftanın bazı maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Göztepe - Beyçimento Bandırmaspor arasında oynanıyor. Maçı tam saatinde canlı olarak izlemek isteyenler, Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Ocak Göztepe - Bandırmaspor maçının hakemleri kimler? araştırması yapıyor. Peki, Göztepe - Bandırmaspor saat kaçta başlayacak? Göztepe - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Bugün 1. lig maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Göztepe - Bandırmaspor maçı oldu. Futbol severler Göztepe - Bandırmaspor maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Ocak Göztepe - Bandırmaspor maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Göztepe - Beyçimento Bandırmaspor maçı 27 Ocak Cuma yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.
Göztepe - Beyçimento Bandırmaspor maçını bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
MEHMET TÜRKMEN(Hakem)
GÖKHAN MEMİŞOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
BURAK CANSIZ(2. Yardımcı Hakem)
MEHMET ALİ ÖZER(Dördüncü Hakem)
ALPER ÇETİN(VAR)
ONUR ÖZÜTOPRAK(AVAR)
ERDİNÇ SEZERTAM(Gözlemci)
SERKAN YURDABAK(Temsilci)
HAKAN ATASOY(Temsilci)
LEVENT AKYER(Temsilci)