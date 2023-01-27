Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Ocak Göztepe - Beyçimento Bandırmaspor maçının hakemleri kimler?

Bugün Spor Toto 1. Lig 21. haftanın bazı maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Göztepe - Beyçimento Bandırmaspor arasında oynanıyor. Maçı tam saatinde canlı olarak izlemek isteyenler, Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Ocak Göztepe - Bandırmaspor maçının hakemleri kimler? araştırması yapıyor. Peki, Göztepe - Bandırmaspor saat kaçta başlayacak? Göztepe - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Bugün 1. lig maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Göztepe - Bandırmaspor maçı oldu. Futbol severler Göztepe - Bandırmaspor maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Ocak Göztepe - Bandırmaspor maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

GÖZTEPE - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Beyçimento Bandırmaspor maçı 27 Ocak Cuma yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

GÖZTEPE - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Beyçimento Bandırmaspor maçını bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

GÖZTEPE - BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE - BANDIRMASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET TÜRKMEN(Hakem)

GÖKHAN MEMİŞOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

BURAK CANSIZ(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET ALİ ÖZER(Dördüncü Hakem)

ALPER ÇETİN(VAR)

ONUR ÖZÜTOPRAK(AVAR)

ERDİNÇ SEZERTAM(Gözlemci)

SERKAN YURDABAK(Temsilci)

HAKAN ATASOY(Temsilci)

LEVENT AKYER(Temsilci)