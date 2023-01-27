Spor toto 1 Ligde hedefine ulaşmak isteyen Göztepe- Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Göztepe- Bandırmaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe -Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe -Bandırmaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte kritik müsabaka hakkında tüm merak edilenler...

TFF 1 liginde futbol heyecanı devam ediyor. Haftanın açılış maçında Göztepe ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maçla ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe -Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe -Bandırmaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Göztepe Bandırmaspor maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...

Göztepe, deplasmandaki yükselişini evinde de sürdürmek istiyor. İzmir ekibi, son 4 haftada oynadığı 2 dış saha maçını kazanırken, 2 iç saha müsabakasını kaybetti. İzmir ekibi ligde topladığı 27 puan ile 11. sırada bulunuyor. Konuk ekip Bandırmaspor ise ligdeki yükselişini Göztepe karşısında da devam ettirmek istiyor. Balıkesir temsilcisi, ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. 34 puanı bulunan Bandırmaspor, ligde 7. sırada yer alıyor.

GÖZTEPE - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1 ligin 22. haftasında Göztepe ileBandırmaspor arasında oynanacakmüsabaka 27 Ocak Cuma günü saat 20:00'de TRT SPOR ekranlarda futbolseverler ile buluşacak.

GÖZTEPE BANDIRMASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ev sahibi ekip Göztepe'nin cezası nedeni ile kritik müsabaka seyircisiz oynanacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.