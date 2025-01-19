Göztepe Antalyaspor maçı ŞİFRESİZ, CANLI İZLE! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı izle
Göztepe Antalyaspor maçı ŞİFRESİZ, CANLI İZLE! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki! Göztepe ve Antalyaspor arasındaki futbol maçı, Bein Sports üzerinden şifresiz ve kesintisiz bir şekilde canlı izlenebilecek. Futbol severler, maçı donmadan ve herhangi bir kesinti olmadan canlı olarak takip edebilecekler.
Spor severlerin merakla beklediği Göztepe - Antalyaspor maçı, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Taraftarlar, "Göztepe - Antalyaspor maçını şifresiz ve canlı nasıl izleyebilirim?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Maç, Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak ve futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. İşte, Göztepe - Antalyaspor maçını şifresiz ve kesintisiz izlemek için bilmeniz gerekenler!
GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'de 20. haftasında bugün Göztepe evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.
GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak.
GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Göztepe-Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.
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Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - Dikey
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4