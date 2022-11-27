Göztepe – Altay maçında ne oldu? Göztele – Altay maçı neden ertelendi?

TFF 1. Lig'de Göztepe – Altay derbisinde maç esnasında tribünde ve sahada yaşanan olaylar nedeniyle derbiye ara verildi. Derbide yaşanan olaylar nedeniyle maçın ertelenmesine karar verildi. Peki, Göztepe – Altay maçında ne oldu? Göztepe – Altay maçı neden ertelendi? Detayları haberimizde…

İki İzmir takımı TFF 1. Lig'de karşı karşıya geldi. Göztepe – Altay maçı sırasında sahada ve tribünde yaşanan olaylar nedeniyle maç duraklatıldı ve birkaç dakika sonra maçın ertelendiğine dair bilgi geldi. Peki, Göztepe – Altay maçında ne oldu? Göztepe – Altay maçı neden ertelendi? İşte detaylar…

GÖZTELE – ALTAY MAÇINDA NE OLDU?

Göztepe – Altay karşılaşmasında Altay tribününden Göztepe tribününe fişek fırlatılmasının ardından birkaç Göztepe taraftarı yaralandı. Yaralı taraftarları çıkartmak için sahaya iki ambulans geldi.

Bir Göztepeli taraftarın ise o anda sahaya atlayarak eline aldığı korner direği ile birlikte Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özen'e iki defa vurdu. Kafasından yaralanan Altay kalecisi Ozan'ın ise hastaneye kaldırıldığı ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. İki takımın da soyunma odasına gönderilmesiyle beraber Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Göztepe – Altay karşılaşmasının ertelendiği bildirildi.

Derbide Altay kalecisinin kafasına korner direğiyle saldıran şahıs ise spor şube tarafından gözaltına alındı.