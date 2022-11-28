TFF 1. Lig'de Göztepe- Altay derbisinde yaşananlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. 27 Kasım günü oynanan Göztepe- Altay maçının olayı ise arama motorlarında aratılıyor. Olaylı biten Göztepe- Altay maçında ne oldu? sorusu merak edilenler arasında yer alırken futbolseverler Göztepe maçı olay ne? Göztepe Altay maçında kaleciye vuran taraftar kim? Göztepe Altay maçında sahaya giren taraftar bulundu mu? sorularını aratıyor. İşte detaylar...

Göztepe Altay maçında kaleciye vuran taraftar kim? sorusu gündemde yer alıyor. TFF 1. Lig karşılaşması olan Göztepe- Altay maçında çıkan olayların ardından maç ertelendi. Futbolseverler ise Göztepe- Altay maçı olayı ne? sorusunu merak ediyor. İzmir'de sokaklara kadar dağılan maçın detayları merak edilirken arama motorlarında Göztepe Altay maçında kaleciye vuran taraftar kim? Göztepe Altay maçında sahaya giren taraftar bulundu mu? soruları aratılıyor. Merak edilenler haberimizde yer alıyor...

GÖZTEPE- ALTAY MAÇINDA KALECİYE VURAN TARAFTAR KİM?

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger; "Bu olaya sağlık görevlileri tarafından müdahale edilirken bir Göztepe taraftarının stadyuma atlaması ve daha sonrasında da korner direğini alarak Altay kalecisinin başına vurması şeklinde bir üzücü hadise yaşandı. Biz İzmir'in bu iki güzide ve tarihi takımının arasındaki bu İzmir derbisinin aslında İzmir'in geldiği düzeye, Türk sporunun geldiği düzeye uygun bir şekilde seyircili olarak, deplasman taraftarının da katılımıyla olmasının uygun olacağını değerlendirmiştik. Bu kararı alıyorken de kulüplerle ve ilgili herkesle istişare ederek bu kararı almıştık.

Her iki olaya da karışmış olan kişiler emniyetimizce gözetim altına alındı. Şu anda 13 kişi gözetim altında bulunmakta. Hastanelerdeki durumla ilgili de kısaca bilgi vermemiz gerekirse Altay'ın kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok, hayati risk yok. Sabaha kadar tedbiren müşahede altında tutulacak. Diğer Göztepe taraftarı olan ve işaret fişeğiyle yaralandığını değerlendirdiğimiz vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Bir yaralanma söz konusu olduğu için de estetik bir takım dikişlerin atılması gereken durumlar var, yüzünde yaralanma olduğu için birtakım sıkıntılar var. Tedavi süreci devam ediyor." sözlerinin ardından şunları ekledi;

"İşaret fişeğini atan şahıs da etrafındaki olan kişiler de gözetim altında. Şunu size temin ederim. Yani şunu her iki başkanın ve tüm İzmirlilerin huzurunda temin ederim. Bu olayın peşi bırakılmayacak. En ince noktasına kadar konu detaylıca araştırılacak ve bu işi yapanlar, Türk hukuk sistemi içindeki almaları gereken en ağır cezayla cezalandırılacaklar. Cezalandırılmalarının sağlanması için gereken bütün takibat, hukuki süreçler yerine getirilecek."

GÖZTEPE- ALTAY MAÇI OLAYI NE?

Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e saldırdı. Saldırının ardından karşılaşma tatil edildi. Hastaneye kaldırılan kalecinin bilincinin açık olduğu bildirildi. Altay tribününden atılan işaret fişeğiyle bir Göztepeli taraftar ağır yaralandı. Olaylar stat dışına taştı. Altay tribünlerinden Göztepe tribünlerine fişek atıldı. Göztepeli birkaç taraftar yaralandı. Sahaya iki ambulans girdi. Bir Göztepeli taraftar sahaya girip korner direğini söktü ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e vurdu. Başından yaralanan Ozan hastaneye kaldırıldı. Takımlar soyunma odasına gönderildi. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmayı tatil etti. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Yabancı madde bir süre yanmaya devam etti. Taraftarlar yabancı maddeyi bir süre sonra uzaklaştırdı.

Olay yerinden beIN Sports muhabiri Erdem Şen, "Göztepe taraftarının saldırısına uğrayan Ozan Evrim, hastaneye kaldırıldı. İyi olan haber, Ozan'ın bilinci açık. Ama kafasındaki açılma sebebiyle kanaması uzun sürdü" bilgilendirmesini yaptı. Derbide Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e korner direğiyle saldırıyı gerçekleştiren şahıs, stat polisi tarafından bu şekilde gözaltına alındı. Karşılaşmada olaylar Altay tribününden Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatılmasıyla başladı. Birkaç taraftar yaralandı. Yüzünden ağır şekilde yaralanan bir taraftarın görüntüsü yürek yaktı. İşaret fişeğinin fırlatıldığı an ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Fişeğin ağzına gelmesi sonucunda çenesi ve dişlerinde ağır hasar oluşan Mehmet Çakır'ın sol bölgesinde de yanıklar olduğu ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil'de ameliyat edileceği kaydedildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Spor Toto 1. Lig'de olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Köşger, "Şu anda 13 kişi gözetim altında bulunmakta. Hastanelerdeki durumla ilgili de kısaca bilgi vermemiz gerekirse Altay'ın kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok, hayati risk yok" dedi.