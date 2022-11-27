TFF 1. Lig'de 27 Kasım Pazar günü oynanan Göztepe – Altay maçı yarıda kaldı ve TFF'den erteleme kararı geldi. İki İzmir takımının karşı karşıya geldiği Göztepe – Altay maçı neden ertelendi? Göztepe – Altay maçı ne zaman oynanacak? Detayları haberimizde…

İki İzmir takımının karşı karşıya geldiği Göztepe – Altay maçı yarıda bırakılarak ertelendi. Maçın ertelenmesinin ardından ise taraftarlar "Göztepe – Altay maçı neden ertelendi?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Göztepe – Altay maçı neden ertelendi? Göztepe – Altay maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar…

GÖZTEPE – ALTAY MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Göztepe – Altay derbisinde sahaya giren bir taraftar, sahadan söktüğü korner direği ile Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Sahada olay çıkmasının ardından iki takım da soyunma odasına gönderildi ve maçın ertelendiği bildirildi.

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GÖZTEPE – ALTAY MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelen Göztepe – Altay derbisinin ertelenmesiyle beraber maçın tekrardan ne zaman oynanacağı ise henüz bilinmiyor.

ALTAY KALECİSİ KİM?

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç'tir.