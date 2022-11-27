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Göztepe – Altay maçı ne zaman oynanacak?

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Göztepe – Altay maçı ne zaman oynanacak?

TFF 1. Lig'de oynanan Göztepe – Altay maçı sırasında sahada yaşanan olaylar sonrasında maçın ertelenmesine karar verildi. 27 Kasım Pazar günü oynanan ve ertelenen Göztepe – Altay maçı ne zaman oynanacak? Göztepe – Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detayları haberimizde…

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Göztepe – Altay maçında ne oldu? Göztele – Altay maçı neden ertelendi?Göztepe – Altay maçında ne oldu? Göztele – Altay maçı neden ertelendi?

TFF 1. Lig'de 27 Kasım Pazar günü oynanan iki İzmir takımı Göztepe ve Altay derbisi sırasında yaşanan olaylar nedeniyle TFF'den erteleme kararı geldi. Maçın ertelenmesinin ardından ise Göztepe ve Altay taraftarları maçın hangi tarihe ertelendiğini araştırıyor. Peki, Göztepe – Altay maçı ne zaman oynanacak? Göztepe – Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

GÖZTEPE – ALTAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

27 Kasım Pazar günü oynanan Göztepe – Altay maçı sahada ve tribünde yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi. Ertelenen Göztepe – Altay maçının ise tarihi ve saati henüz belirtilmedi.

Göztepe – Altay maçı ne zaman oynanacak?

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