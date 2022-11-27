Göztepe - Altay maçı canlı izle! Göztepe - Altay maçı hangi kanalda? Göztepe - Altay maçı canlı izleme linki!
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Heyecanla beklenen Göztepe - Altay maçı 27 Kasım Pazar günü İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
27 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan Göztepe - Altay karşılaşması TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarından saat 19:00'da canlı yayınlanacak ve TRT Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.