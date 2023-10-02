Trendyol 1. Lig maçında Göztepe - Adanaspor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Adanaspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve Göztepe - Adanaspor şifresiz mi soruları gündeme geliyor. Göztepe - Adanaspor maç hakemi belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Göztepe - Adanaspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Adanaspor şifresiz mi?

Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Adanaspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Göztepe - Adanaspor maçı şifresiz mi ve Göztepe - Adanaspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Adanaspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

02-10-2023 GÖZTEPE VS ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Göztepe ile Adanaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GÖZTEPE-ADANASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE-ADANASPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE-ADANASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Göztepe-Adanaspor Maçı, 02 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

GÖZTEPE-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe-Adanaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

GÖZTEPE-ADANASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Göztepe ve Adanaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, İzmir'da, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.