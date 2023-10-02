Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Adanaspor hangi kanalda, şifresiz mi?
Trendyol 1. Lig maçında Göztepe - Adanaspor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Adanaspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve Göztepe - Adanaspor şifresiz mi soruları gündeme geliyor. Göztepe - Adanaspor maç hakemi belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Göztepe - Adanaspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Adanaspor şifresiz mi?
Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Göztepe - Adanaspor maçı şifresiz mi ve Göztepe - Adanaspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Adanaspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Göztepe ile Adanaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Göztepe-Adanaspor Maçı, 02 Ekim Pazartesi günü oynanacak.
Göztepe-Adanaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Göztepe ve Adanaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, İzmir'da, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.