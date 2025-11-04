Gözleri KaraDeniz CANLI izleme linki var mı, Gözleri KaraDeniz 10. bölüm ATV izle!

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın üstlendiği başarılı yapım, daha ilk sahnelerden itibaren izleyenleri derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. Her Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanan diziyi kaçırmak istemeyenler, "Gözleri KaraDeniz 10. bölüm canlı izle" seçeneklerini araştırıyor. Yeni bölüm öncesi canlı yayın bağlantısına dair aramalar da sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.

GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Güneş ve Azil'in yakınlaşmasına tanık olan Osman, gördüklerini şaşkınlıkla sindirmeye çalışırken polisler tarafından apar topar karakola götürülür. Mehmet dediğini yapmış, tüm ailesi ve konsey hakkında itirafçı olmuştur. Osman'ın yokluğunda liderliği tamamen üstlenen Azil, ailesini ve Maçari soyadını kurtarmayı hedefler. Mehmet, itirafçılığı sonrasında güç zehirlenmesi yaşamaktadır. Havva ve Sado'yu da yanına alarak tehlikeli bir işe daha atılırken, Azil'le karşı karşıya geleceğinden habersizdir. Üst mercilerden gelen beklenmedik bir iş birliği teklifi, Azil'e Osman'ı kurtarma yolunda bir çıkış yolu gösterir. Tehlikeli bir göreve atılan Azil, bu süreçte Güneş'le biraz daha yakınlaşır ve en sonunda ilişkilerine dair önemli bir karar alır.

GÖZLERİ KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneş ve Azil'in son anda müdahalesiyle Mehmet'in infazı durdurulur. Güneş'in boşanmaktan vazgeçtiğini söylemesi Azil'de büyük bir şok yaratır. Birbirlerine bu kadar yaklaşmışken bir kez daha Mehmet bir duvar gibi aralarındadır.

Mehmet bir yandan ölümle burun buruna gelmenin korkusunu yaşarken, babası tarafından ölüm emrinin verildiği gerçeğiyle karşı karşıyadır. Artık Maçari'lerin bir ferdi olamayacağının bir kez daha farkına varan Mehmet, daha sert bir planla camiada yerini sağlamlaştırmak üzere kolları sıvar.

Güneş ve Azil, Mehmet'in itirafçılığı söz konusu olduğunda alınması gereken önlemleri düşünerek harekete geçerler. Azil, konseyin başı olarak kararlarını açıklarken, Güneş kurduğu tehlikeli oyunla ava giderken avlanır ve bir kez daha Mehmet'e teslim olmak zorunda kalır. Azil Güneş'i düştüğü tehlikeli durumdan kurtarabilecek midir?

GÖZLERİ KARADENİZ CANLI YAYIN

Sevilen dizi "Gözleri Karadeniz" her hafta Salı akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Hayranları, dizinin yeni bölümlerini ATV'nin resmi yayın kanalları ve çevrim içi platformları üzerinden canlı olarak takip edebiliyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU

"Gözleri Karadeniz", Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan derin bir hikâyeyi konu alıyor. Denizle iç içe büyüyen Azil, annesi sandığı kadının ölümünden sonra geçmişinin izini sürer. Bu arayış, onu Türkiye'nin en köklü ailelerinden biri olan Maçariler'in kayıp varisi olduğu gerçeğine götürür. Ancak bu keşif, hem ailesiyle yüzleşmesini hem de imkânsız bir aşkın içine sürüklenmesini beraberinde getirir. İhanet, güç mücadelesi ve vicdan arasında sıkışan Azil'in asıl savaşı, kendi kalbiyle olacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizide;

Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Yapım, yalnızca güçlü senaryosuyla değil; Karadeniz'in kendine has kültürü, doğası, müzikleri ve horon geleneğiyle de dikkat çekiyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KARAKTERLERİ

• Halit Özgür Sarı / Azil Yılmaz

Rize'nin kıyılarında büyüyen Azil, annesi sandığı Sabriye ve babaannesi Asiye Ana tarafından yetiştirilmiştir.

• Özge Yağız / Güneş Aydınay

Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Güneş, kardeşi Yunus'a hem abla hem anne olmuştur. Avukattır ve Mehmet'in sevgilisidir.

• Mehmet Özgür / Osman Maçari

Ailesinin sırlarıyla şekillenmiş, geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan güçlü bir patrondur.

• Ayten Uncuoğlu / Asiye Maçari

Geleneksel Karadeniz kadınıdır. İhanetle sarsılsa da oğlunu kendi elleriyle büyütmüştür.

• Mustafa Açılan / Mehmet Maçari

Annesinin gözdesi, Güneş'in çocukluk aşkıdır.

• Yonca Şahinbaş / Nermin Maçari

Kökenlerini geride bırakıp İstanbul'a yerleşme hayaliyle Maçari ailesine katılmış bir kadındır.

• Erol Babaoğlu / Sado

Nermin'in babasının yanında çalışırken ailenin en güvenilir adamı hâline gelmiştir.

• Ebru Aykaç / Havva Kırkayvaz

Osman'ın üvey kardeşi olan Havva, gizlice Sado'ya gönül vermiştir.

• Eren Ören / Dursun Yılmaz

Azil'in çocukluk arkadaşı ve en sadık dostudur.

• Osman Albayrak / Kınalı

Yangında ailesini kaybettikten sonra Osman'la cezaevinde tanışmış ve sadakatini kanıtlamıştır.

• Onur Özaydın / Haki Çakaroğlu

Finans bilgisiyle ailenin işlerine yön veren zeki bir karakterdir.

• Türkü Su Demirel / Fatoş Maçari

Babası Osman'a hayran, annesiyle arasında mesafe olan bir genç kadındır.

• Gizem Arıkan / Ayla Çakaroğlu

Kendi hayatını değiştirme arzusuyla Maçari ailesine dâhil olan hırslı bir karakterdir.

• Berk Ali Çatal / Sancar Eskier

Mehmet'in en yakın sırdaşı ve koruyucusudur.

• Özgür Çınar Deveci / Yunus Aydınay

Güneş'in kardeşi olan Yunus, geçirdiği kaza sonrası Mehmet'in böbreğini almış ve bu bağ, kaderlerini beklenmedik biçimde birleştirmiştir.