Gözleri Karadeniz bu akşam var mı? 11 Kasım Gözleri Karadeniz saat kaçta, hangi kanalda?

Duygusu, hikayesi ve güçlü oyunculuklarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken "Gözleri Karadeniz", bu akşam ekran başındakileri yine heyecanlandıracak gibi görünüyor. Ancak izleyicilerin aklında tek bir soru var: Gözleri Karadeniz bu akşam yayınlanacak mı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

"Gözleri Karadeniz" dizisi, her Salı akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Her haftanın Salı günü yayınlanan yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizi, hem hikayesi hem de atmosferiyle seyircilere etkileyici bir deneyim sunuyor. Karadeniz'in duygusal hikayeleriyle harmanlanan bu yapım, haftanın en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı sürdürüyor.

GÖZLERİ KARADENİZ SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, her Salı saat 20.00'de ATV ekranlarında başlıyor. Prime time kuşağında yer alan "Gözleri Karadeniz", güçlü senaryosu, sürükleyici olay örgüsü ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Salı akşamlarını heyecan, dram ve tutku dolu bir hikayeyle geçirmek isteyen izleyiciler için dizinin yayın saati kaçırılmaması gereken bir an haline geliyor.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Gözleri Karadeniz", Türkiye'nin en güçlü ailelerinden Maçari'lerin kayıp varisi Azil'in hikayesini merkezine alıyor. Annesi sandığı kadının beklenmedik ölümüyle sarsılan Azil, geçmişinin sırlarını çözmek için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli dünyasına adım atar. Bu yolculuk onu, hem gerçek kardeşiyle acı bir yüzleşmeye hem de kalbini altüst eden imkânsız bir aşka sürükler.

Entrikalar, ihanetler ve güç mücadeleleriyle dolu bu hikayede Azil, hem ailesinin karanlık geçmişiyle yüzleşmek hem de kendi vicdanıyla hesaplaşmak zorunda kalacaktır. Dizi, güçlü duygusal çatışmaları ve etkileyici atmosferiyle izleyiciyi derinden etkilemeyi amaçlıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosu, deneyimli isimlerle genç yetenekleri bir araya getiriyor.

Başrollerde Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi isimler yer alıyor.

Senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş'ın yaptığı dizinin senaryosu, Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alınıyor.

Bu güçlü ekip, hem dramatik derinliği hem de karakter çatışmalarını etkileyici biçimde ekrana taşıyarak "Gözleri Karadeniz"i sezona damga vuracak bir yapım haline getiriyor.