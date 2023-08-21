Gözler o açıklamada! 81 ilde İŞKUR TYP ile okul temizlik görevlisi alınacak! Binlerce işçi alımında son ipucu

Okulların açılmasına kısa bir süre kala 81 ilde İŞKUR TYP ile okul temizlik görevlisi alınacak. TYP kadrosuyla alınacak binlerce işçi alımı için gözler İŞKUR ilanlarına çevrildi. Başvurular sürecin belli olmasıyla birlikte İŞKUR e-Şube üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihi için ipucu belli oldu.

İşkur TYP ile 81 ilde okul temizlik görevlisi alınacak. Binlerce işçi alımında son duyuru bekleniyor. MEB ve İŞKUR işbirliğiyle okullarda görev yapacak işçi alımı süreci belirlenecek. TYP programı kapsamında alınacak işçiler için heyecan dorukta. Başvuruların yeni eğitim öğretim döneminden önce başlaması bekleniyor.

BAŞVURULAR E-ŞUBE ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular internet üzerinden İŞKUR e-Şube ile yapılabiliyor. ALO 171 hattıyla da başvuru işlemleri tamamlanabiliyor.

Başvuruları İŞKUR sitesi aracılığıyla yapmak isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayabilir. Bağlantıya tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol üst köşesinde yer alan "İlan No" yazan kutucuğa ilgili numarayı yazabilirsiniz. Sonrasında başvuru yapacağınız ili seçebilirsiniz.

İŞKUR TYP OKUL TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

OKULLARIN AÇILMASI BEKLENİYOR

İŞKUR TYP ile sadece temizlik görevlisi değil farklı pozisyonlara da destek elemanı alınacak. TYP uygulaması kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik işçisi için ilanlar henüz açılmadı.

Söz konusu alımların okulların açılacağı 11 Eylül 2023'den sonra yapılacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili İŞKUR'dan net bir açıklama gelmedi.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Aşağıdaki şartları yerine getiren adaylar İŞKUR TYP programına kayıt olabilir ve iş başvurusunda bulunabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)