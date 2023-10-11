Gözler MEB'e çevrilmişti! 2023 Kasım ara tatili uzayacak mı? İşte son takvim...

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen Kasım ayında ara tatil yapacak. Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024'te başlayıp 2 Şubat 2024'te sona erecek. Öğrenciler şimdiden tatilin tadını çıkarma planı yapıyor. Sosyal medyada ise ara tatilin uzayacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından gözler MEB'in eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimine çevrildi. İşte, Kasım ara tatili uzayacak mı sorusunun cevabı...

Kasım ara tatili uzayacak mı? Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren gelişme! Kasım ayında ara tatil yapacak öğrenciler bu sürenin uzayıp uzamadığını merak ediyor. Son günlerde sosyal medyada sık sık Kasım ara tatilinin uzatılacağı yönünde iddialar bulunuyordu. Bu gelişmelerin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine çevrilmişti.

KASIM ARA TATİLİ UZAYACAK MI?

2023-2024 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Yani 10 Kasım günü son ders zili çaldıktan sonra öğrenciler tatile çıkacak.

Kasım ayı ara tatili 17 Kasım 2023 Cuma günü sona erecek. Ders başı 20 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

MEB takvimine göre Kasım ara tatilinin uzatılacağına ilişkin bir işaret yok. Sosyal medyada yer alan iddiaların gerçekliği bulunmuyor .

YARIYIL TATİLİ 22 OCAK 2024'TE

2023-2024 eğitim öğretim yılında, yarıyıl tatili 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

YAZILI SINAVLARA İLİŞKİN ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, resmî ve özel ortaokul ile liselerde okul genelinde yapılacak yazılı sınavla ilişkin örnek soru kitapçıklarını paylaştı.

Okullar soru dağılım tablolarına göre örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, 9 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre gerçekleştirilecek yazılı sınavlar öncesinde örnek konu soru dağılım tablolarını hazırlayıp, geçtiğimiz günlerde okullara duyurmuştu.

Yayımlanan örnek soru kitapçıkları öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşırken örnek sorular, ilgili Yönetmelik'te yer alan "... tüm sınavlar cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu..." ifadesinin öğrenciler tarafından daha net olarak anlaşılması amacıyla hazırlandı.

Aşağıdaki bağlantıdan tablo açıklamalarına ve yazılı sınav örnek soru kitapçıklarına ulaşabilirsiniz.

MEB YAZILI SINAVLAR ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ