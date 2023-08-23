Gözler bu hisselerde! 2023 Eylül halka arz takvimi! SPK halka arz son duyurular

Son yıllarda borsaya olan ilginin artmasıyla birlikte yeni halka arz süreçleri merakla bekleniyor. Hisse alıp satacak yatırımcılar halka arz sürecinde olan şirketleri yakından takip ediyor. Ağustos ayında 6 şirketin halka arz işlemi tamamlanmıştı. Son olarak Kuzugrup GYO talep toplamaya çıkmıştı. Borsa yatırımcılarında gözler 2023 Eylül ayı halka az sürecine çevrildi. SPK halka arz son duyurulara göre 2023 Eylül halka arz takvimi nasıl? İşte detaylar...

Rekor üstüne rekor kıran borsada halka arz taleplerinde patlama yaşandı. Halka arza çıkan şirketlere yoğun ilgi gösteriliyor ve şirketler kısa sürede büyük kar elde ediyor. Al sat yapan kişiler için de halka arza çıkan şirketler büyük bir yatırım aracı oldu. 2023'te arza çıkan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, Oncosem, Astor Enerji, Europower, Kaleseramik, CVK Maden yoğun talep görmüştü. 2023 Eylül halka arz takvimi ise merakla beklenmeye başlandı.

Yatırımcıların gözü kulağı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) duyurularına çevrildi. SPK'ya yapılan başvurular ortalama 1 ayda onaylanıyor ve talep toplama için hazırlık süreçleri başlıyor.

Bazı halka arzlarda hisse satış tarihi 2 günle sınırlandırılırken, bazılarında ise bu süre 3 gün oluyor. Yatırım şirketleri ve bankalar aracılığıyla hisse alıp satmak mümkün oluyor.

Talep toplama işlemlerinin ardından halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşılıyor. Şirketin borsada yeniden işlem görmeye başlaması gong çalmasıyla oluyor.

2023 EYLÜL HALKA ARZ TAKVİMİ

2023 Eylül halka arz takvimi için SPK'ya başvuru yapan son şirketler merak ediliyor.

Ağustos ayında İzdemir Enerji (IZENR), Ofis Yem Gıda (OFSYM), Tatlıpınar Enerji (TATEN), Enerya Enerji (ENERY), Baydöner (BYDNR), Kuzugrup GYO (KZGYO) halka arz süreçleri tamamlanmıştı.

Eylül ayında halka arza çıkacak bir şirket duyurusu henüz yapılmadı. Şu anda 60'a yakın taslak arz bulunuyor. Marbaş Menkul Değerler, Ferbis Tarım, Yeşil Global Enerji, (Global Tower) Kule Hizmet, Golda Gıda, Cosmer Kimya ve Enda Enerji başvuru sürecini devam ettiriyor.

Taslak arzlar ile ilgili bir duyuru yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilir ve 2023 eylül halka arzlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

TASLAK HALKA ARZDA OLAN ŞİRKETLER

Sur Tatil Evleri GYO

Uslu Çsm Demir Çelik

Tureks Turunç Madencilik

Çates Elektrik Üretim

Cem Zeytin

Vera Konsept GYO

Dmr Unlu Mamuller

Durukan Şekerleme

Altınkılıç Gıda

(Penti) Penca Tekstil Çorap

Alcas Metal Sanayi

Meka Beton Santralleri

Ebebek Mağazacılık A.Ş.

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.

Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

Borlease Otomotiv A.Ş.

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Smm Tekstil A.Ş.

Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OutMedya İletişim A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

Sümer Faktoring A.Ş.

Omega Elektrik Pano A.Ş.

(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

MHR GYO HALKA ARZ BEKLİYOR

MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, gelecek ay halka arzlarının sonuçlanmasını beklediklerini açıkladı. Borsada son 2 ayda 2 gayrimenkul şirketinin halka arz olduğunu aktaran Kaçmaz, "Geçen hafta bir şirket daha katıldı. Böylece borsada işlem gören GYO şirketi sayısı 42'ye yükseldi." açıklamasını yaptı.

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