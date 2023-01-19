Gözde Türker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, hangi dizilerde oynadı? Gözde Türker'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gözde Türker geliyor. Gözde Türker'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Gözde Türker kimdir, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi, sevgilisi var mı? İşte detaylar...

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker kimdir merak ediliyor. Peki, Gözde Türker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

GÖZDE TÜRKER KİMDİR?

Gözde Türker, 17 Eylül 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, Blacklist oyuncularından biridir.

Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Ardından 2016 yılında Ilker Kaleli, Burçin Terzioglu, Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde rol aldı. Burada Melis Sayguner karakterine hayat verdi.

2018 yılında Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin gibi isimlerin başrolünde olduğu dizide Ülfet karakterinin gençliğine hayat verdi.

Kardeşlerim dizisinde Harika karakterini canlandıran Gözde Türker şimdilerde Al Sancak dizisinde oynuyor.