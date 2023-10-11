Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gözde Şeker hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gözde Şeker'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gözde Şeker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gözde Şeker hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Gözde Şeker hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Gözde Şeker'in hayatını araştırıyor. Peki, Gözde Şeker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gözde Şeker hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GÖZDE ŞEKER KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da doğdu. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi Radyo Televizyon bölümünün ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden mezun oldu. Sektöre girişi lise yıllarında, 16 yaşında staja başladığı CNN Türk Ekonomi servisiyle oldu. İlerleyen yıllarda ekonomi muhabiri olarak görev yaptığı CNN Türk'te 5 yıl çalıştıktan sonra kuruluş aşamasında TRT Türk'te çalışmaya başladı. Bosna Hersek'te TRT Türk temsilciliğini kurdu, 4 yıl boyunca Bosna Hersek temsilcisi olarak görev yaptı. Ardından aynı şekilde Tunus temsilciliğini hayata geçirip TRT Türk Tunus temsilciliği görevini yürüttü. TRT Türk Küresel Bakış programında editörlük yaptıktan sonra Habertürk'e geçti. Habertürk'te pek çok kuşağın sunuculuğunu üstlendi, Dış Haberler Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 2018'den bu yana Haber Global'de hafta sonu haberlerini sundu.