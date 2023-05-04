Haber Global ekranlarının dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Gözde Şeker hangi kanala geçti? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Gözde Şeker'in neden ayrıldığı ve yeni bir kanalda görev alıp, almadığı da merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, Gözde Şeker hangi kanala geçti? Gözde Şeker Haber Global'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Gözde Şeker 4.5 yıldır görev yaptığı Haber Global kanalından ayrıldığını duyurması ile birlikte birçok izleyici tarafından Gözde Şeker hangi kanala geçti? Ve Gözde Şeker Haber Global'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Soruları gündeme geldi. Şeker, kanal yöneticilerine teşekkür ederek son yayınını tamamladı. Peki, Gözde Şeker hangi kanala geçti? Gözde Şeker Haber Global'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte konu hakkındaki detaylar...

GÖZDE ŞEKER HANGİ KANALA GEÇTİ?

Haber Global kanalında hafta sonu haberlerini sunması ile bilinen Gözde Şeker, yaklaşık olarak 4.5 yıldır çalıştığı kanalından ayrıldı. Gözde Şeker'in hangi kanala transfer olduğu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

GÖZDE ŞEKER NEDEN AYRILDI?

Haber Global spikeri Gözde Şeker'in Haber Global'den neden ayrıldığına dair henüz net bir bilgi bulunmamakta. Bu nedenle bir transferin söz konusu olup olmadığı da izleyiciler arasında tartışma yaratan konular arasında yer alıyor.

GÖZDE ŞEKER KİMDİR?

Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi Radyo Televizyon bölümünün ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden mezun oldu.

Sektöre girişi lise yıllarında, 16 yaşında staja başladığı CNN Türk Ekonomi servisiyle oldu. İlerleyen yıllarda ekonomi muhabiri olarak görev yaptığı CNN Türk'te 5 yıl çalıştıktan sonra kuruluş aşamasında TRT Türk'te çalışmaya başladı. Bosna Hersek'te TRT Türk temsilciliğini kurdu, 4 yıl boyunca Bosna Hersek temsilcisi olarak görev yaptı. Ardından aynı şekilde Tunus temsilciliğini hayata geçirip TRT Türk Tunus temsilciliği görevini yürüttü.

TRT Türk Küresel Bakış programında editörlük yaptıktan sonra Habertürk'e geçti. Habertürk'te pek çok kuşağın sunuculuğunu üstlendi, Dış Haberler Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 2018'den bu yana çalıştığı Haber Global'de hafta sonu haberlerinden sonra 2 yıla yakın süre Gece Ajansı kuşağını hazırlayıp sundu ve Mesele isimli tartışma programında moderatörlük yaptı.