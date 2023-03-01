Gözde Özyürek kimdir? Gözde Özyürek hayatı ve biyografisi!

Son dönemde birçok kadın basın mensupları adını duyurmaya, televizyonda yer almaya ve birçok önemli habere imza atmaya devam ediyor. Onlardan biri de Kanal7 medya grubunda yer alan Ülke Tv'de sunuculuk yapan Gözde Özyürek. Peki, Gözde Özyürek kimdir? İşte, Gözde Özyürek hayatı ve biyografisi!

Ekranların başarılı ismiGözdeÖzyürek, hayatı ve biyografisi ile izleyicilerin merak konusu oldu. Gözde Özyürek 4 Ocak 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. 33 yaşındadır. Aslen =rdulu olan güzel sunucu, lise eğitimini Bahçelievler Süper Lisesi'nde tamamladı. İşte başarılı ismin merak edilenleri ve detayları…

GÖZDE ÖZYÜREK KİMDİR?

2020-2022 sonrası muhabirlikten stüdyoya geçen Gözde Özyürek haftaiçi"Akşama Doğru" haber kuşağını sundu.. 2022 Eylül ayından itibaren deHaftaiçi her gün "Ülkede Bu Gece" haber kuşağını sunmaya başladı.. Konuklarıyla gün içinde olan olayların ve gelişmelerin nabzını tutan sunucu hergün farklı bir konuğu ağırlıyor..aynı zamanda cumartesi saat 21.00-00.00 saatleri arasında da moderatörlüğünü yaptığı "Görüş" programıyla izleyicinin karşısına çıkıyor. Gözde Özyürek kimdir?

Gözde Özyürek 4 Ocak 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. 33 yaşındadır. Aslen Ordulu olan güzel sunucu, lise eğitimini Bahçelievler Süper Lisesi'nde tamamladı.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olarak diplomasını aldı. Aynı zamanda hali hazırda Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenci.. Gözde Özyürek kariyerine aynı kanalda ve Kanal 7'deki stajlarıyla başladı. Staj yaptığı kanalda muhabirlik yaparak ilk adımlarını attı. Savaş muhabirliği, cumhurbaşkanlığı muhabirliği gibi birçok alanda görev yaptı. Bir dönem Suriye'de Zeytindalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı ve İdlip Harekatı gibi çeşitli operasyonlarda bölgede bulunup, savaş bölgelerinden haberler aktardı. Gözde Özyürek'in kazandığı ödüller

Ekonomize dergisi ve İstanbul Sesi gazetesinin ortak olarak düzenlediği Yılın En'leri ödül töreninde Yılın En İyi Kadın Televizyon Muhabiri Ödülü'nü kazandı. 11.Ekonomi'nin En'leri Zirvesi Ödüllerinde ise Yılın En Başarılı Muhabiri ödülüne yine yılın en başarılı gündüz kuşağı programına ve şuan haftasonu moderatörlüğünü yaptığı "Görüş" programında da yılın en iyi programı ödülüne layık görüldü.