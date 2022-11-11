Oyuncu Gözde Kansu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Gözde Kansu kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu kaç yaşında, nereli? Gözde Kansu oynadığı dizi ve filmler neler? Gözde Kansu İnstagram hesabı! İşte detaylar...

Gözde Kansu oyunculuk kariyerine Çiçek Taksi dizisiyle başlamıştır. Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Gözde Kansu, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu kaç yaşında, nereli? Gözde Kansu oynadığı dizi ve filmler neler? Gözde Kansu İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı. 2013 yılında sunduğu bir yarışma programında giydiği kıyafet Hüseyin Çelik tarafından eleştirilmiştir. Bunun üzerine Kansu sunuculuktan çekilmiş, yerine Murat Başoğlu yeni sunucu olmuştur.

GÖZDE KANSU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir.