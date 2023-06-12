Gözde Akpınar'ın hayatı en çok araştırılan konuların başında geliyor. Adı Mehmet Aslantuğ ile anılan Gözde Akpınar'a ilişkin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Gözde Akpınar kimdir? Gözde kaç yaşında, mesleği ne?

27 yıllık eşi Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ'un yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Gözde Akpınar kimdir? Gözde kaç yaşında, mesleği ne?

GÖZDE AKPINAR KİMDİR?

1980 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan Gözde Akpınar, ailesinin tek çocuğudur. Gözde Akpınar'ın babası Filli Boya'nın kurucusu Celal Akpınar'dır. Lise eğitimini İstanbul'un en iyi okullarından biri olan Saint Joseph Lisesi'nde alan Akpınar, üniversitede İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme-İktisat Bölümü'nü tamamladı.

Gözde Akpınar, şirketin başına geçtiği günden bu yana sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdi. 2015 yılında Filli Boya Bilim Kampı projesini hayata geçirdi. 2016 yılında ise Filli Kadın Ustalar adlı proje ile kadınların erkek işi olarak görülen boya sektöründe yer almaları için farklı şehirlerde boyacılık kursları düzenledi.

Gözde Akpınar'ın Hüseyin Sezgin ile olan evliliğinden bir kız çocuğu vardır.