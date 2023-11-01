Gözaltındayken bile şov peşindeler! Engin ve Dilan Polat hastanede birbirini öptü

Sabaha karşı İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat çiftinin sağlık kontrolü için gittikleri hastanedeki duygusal anları ortaya çıktı. Polat, görüntüde eşi Engin Polat'ı omzundan öpüyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu. Çift bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Polat çiftinin birbirini öperek moral vermeye çalıştıkları anlar ortaya çıktı.

SAMİMİ ANLAR

Raporla birlikte önce Polat çiftinin ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konuldu. Daha sonra vergi müfettişleri polisle beraber çifte ait 15 ayrı iş yerinde arama yaptı. Çalışmaların ardından gece saatlerinde Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen çiftin rahat tavırları dikkat çekti. Hastanede sıra bekleyen çift, birbirini öperek moral verdi.

200 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ

MASAK ön raporuyla birlikte Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan 3 şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kesildi. Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğu, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat'ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

NE OLDU?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı.

ŞİRKETLERE BASKIN YAPILDI, TELEFONLARA EL KONULDU

Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı. Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konuldu. İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve elektronik cihaza el konuldu. El konulan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından araçlara yüklenerek götürüldü.

ÖZÜR DİLEDİLER

Günler sonra sessizliğini bozan çift, Instagram hesabından yaptıkları açıklamada "Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur" diyerek özür diledi.