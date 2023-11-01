Gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat'ın avukatından ilk açıklama: Gece yarısı alınmalarını kamu vicdanına bırakıyoruz

Haklarında başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınan Engin ile Dilan Polat çiftinin avukatından açıklama geldi. Günler önce ailenin ifade vermeye hazır olduklarını ve sabit ikametgahlarında bulunduklarına dair belge verdiklerini söyleyen avukat, "Gece yarısı evlerinden gözaltına alınmış olmalarını kamu vicdanına bırakıyoruz" dedi.

Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu düzenlenen operasyonla İstanbul'da gözaltına alındı. Ailenin avukatları yaptıkları açıklamada "Gece yarısı evlerinden gözaltına alınmış olmalarını kamu vicdanına bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

EVLERİNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

AİLENİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Gözaltıların ardından açıklama yapan ailenin avukatı, "Müvekkillerimiz Engin Polat ve Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma dosyası kapsamında savcılık huzurunda veya yönlendirilecekleri kolluk biriminde ifade vermeye hazır olduklarına, kaçma şüphelerinin olmadığına, sabit ikametgahlarında olduklarına dair günler öncesinde dilekçe sunmamıza, adli kontrol kararına aykırı bir davranış ve eylemleri olmamasına rağmen gece yarısı evlerinde gözaltına alınmış olmalarına kamu vicdanına bırakıyoruz. Yasal sürecin sonunda müvekkillerimizin suçsuzluğunun ispat edileceğine inanıyor ve Türk adaletine güveniyoruz" denildi.