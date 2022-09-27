Göz yaşarması nedeniyle veterinere getirildi, gözünün biri alındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta göz yaşarması nedeniyle veteriner hekime getirilen 5 yaşındaki sokak kedisinin gözünde tümör olduğu anlaşılınca gözünün biri alındı.

Zonguldak'ta 5 yaşındaki bir sokak kedisi göz yaşarması nedeniyle hayvanseverler tarafından bulunarak kent merkezindeki veteriner kliniğine getirildi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından muayene edilen sokak kedisinin gözünde tümör olduğu tespit edildi. Bir ay boyunca gözün kurtarılması için kediyi tedavi eden veteriner hekim Alkan, sonuca ulaşamayınca son çare olarak gözün alınmasına karar verildi. Ancak tümörün yeniden kendini gösterip göstermeyeceği konusunda tedbir alan veteriner hekim Önder Alkan, aldığı tümörleri patolojiye gönderdi.

Sonuçların olumlu çıktığı takdirde kedinin göz bölümünde lazer tedavisi uygulanarak kedi yeniden doğaya salınacak. Veteriner Hekim Önder Alkan, "Şimdi hastamız yaklaşık 1 ay önce bize geldi. Göz altlarında göz kanallarında gözdeki göz yaşı bezinin salgılarını gözden buruna ağız içine akıtan bir kanal var. Bu kanalda tümör gelişti. O tümör yayılmış. Gözü tamamen çevreledi. Bir ay kemoterapi verdik. Ama başarılı olmadı kemoterapi. Gözle beraber o kanalları almak zorunda kaldık. Bundan sonra hastamız tek gözle yaşayacak. Tabi ki bizim endişemiz tümörün tekrar etmemesi. Bunu öğrenmek için aldığımız numuneyi patolojiye gönderdik. O patolojiden gelen sonuca göre tedaviye devam edeceğiz. Şuanda lazer tedavisi devam ediyor. Yaranın daha çok iyileşmesi yaranın kapanması. Dokuların daha çabuk kendine gelmesi için. Bundan sonraki hayatını bu şekilde devam edecek. Sokak kedimiz 4-5 yaşlarında. Hayvanseverler bize getirdi bunu. Hayvanseverler bakımlarını üstlendiler bizde yardımcı olduk" dedi.

Tümörün eğer alınmasaydı yayılma eğilimi gösterme durumu olabileceğini ifade eden Alkan, "Ameliyat tabi ki riskli. Bulunduğu bölgede bir çok damar ve sinir ve sıkıntılı oluşumlar var. Ama biz bu ameliyatı yapmak durumundaydık. Bıraksak kemiği de yayılma eğilimi gösteriyor. Dolayısıyla hayvanın hayatını kaybetmesindense tek gözünü alınması bizim için uygun oldu. Bu tedaviyi yaptık. Normal yara iyileşmesi 7-10 gün arasında dikişlerin alınması gerekiyor. Biz ilaçlarımı bakımlarını kliniğimizde yapacağız. Lazer tedavisi de yapacağız. Lazer tedavisinin yara kapanmasında büyük önemi var. Tamamen düzelmesinin ardından ortama salacağız. Orada yaşamasına bir sıkıntı olmayacak. Tabi ki patoloji düzgün gelirse doğuma salınacak" diye konuştu.