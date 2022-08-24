Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğuna ne iyi gelir? Göz kuruluğu belirtileri nedir?

Gün içerisinde bilgisayar ekranlarına, telefonlara çok fazla bakıyoruz bu nedenle gözlerde kuruluk olabiliyor. Bunun yanında yetersiz gözyaşı üretimi de göz kuruluğu gibi sağlık sorunları yaratabiliyor. Teknolojinin gelişmesi ve teknolojiyi fazla kullanmamızın sonucu ortaya çıkan göz kuruluğu için uygulanan tedaviler mevcut. Gözlerinde sorun yaşayan kişilerin merakla sorduğu sorulardan biri ise göz kuruluğu neden olur?

Dijital çağda yaşamanın dezavantajlarından biri ise gözlerimize verdiği zarardır. Ne kadar ekranlara maruz kalırsak o kadar göz hassaasiyeti yaşarız. Göz kuruluğuna sebep olan diğer etken ise vücudun gözyaşı üretiminde yetersiz olmasıdır. Uzmanlar bu problem için uygulanabilecek tedaviler olduğunu söylüyor. Göz kuruluğu yaşayan kişiler ise bu tedavilerin ne olduğunu merak edip araştırıyor. Peki, Göz kuruluğuna ne iyi gelir?

GÖZ KURULUĞU NEDEN OLUR?

Göz kuruluğuna neden olan birçok etken vardır. Bunlardanbazıları bilgisayar ekranına fazla bakmak, lens kullanımını yanlış yapmak ve gözyaşı yetersizliğidir. Bazı kullanılan ilaçlar da göz kuruluğuna neden olmaktadır. Hormonal bozukluk için kullanılan ilaçlar göz kuruluğuna neden olan ilaçlardan birisidir. Depresyon ilaçlarını kullanmak da göz kuruluğu ihtimalini arttırabilir. Alerjik olan göz hastalıklarına sahip olunması da etkendir. Gözün rahat etmesi için yeterli miktarda gözyaşı salgılanmaması sebebiyle ortaya çıkan göz kuruluğu kişinin görme kalitesini düşürmektedir.

GÖZ KURULUĞU BELİRTİLERİ NEDİR?

• Gözlerde yanma

• Batma

• Yabancı cisim varmış hissi

• Gözlerde kaşıntı

• Kızarma

• Göz yorgunluğu

• Bulanık görmek

• Lens takarken zorluk yaşamak

• Işığa karşı hassasiyet

Kişi ekrana bakarken zorlanıyor ve gözlerde yanma oluşuyorsa göz kuruluğu olabilir.

GÖZ KURULUĞUNA NE İYİ GELİR?

• Klima, ısıtıcı, saç kurutma makinası gibi yüksek ısı veren cihazları direkt gözle temas ettirmemek

• Bulunulan ortamı nemli tutmak

• Kuru hava ve rüzgardan korunmak

• Uzun okumalar yapılırken mola vermek

• Bilgisayar ekranına çok bakmamak ve bilgisayarı göz hizasından aşağıya konumlandırmak

• Sigara dumanından uzak durmak

• Göz kırpmayı daha fazla uygulamak

• Bulunduğunuz ortamın ışıklandırmasını değiştirmek

GÖZ KURULUĞU TEDAVİSİ

En öncelikli tedavi yöntemlerinin başında göz sulandırıcı göz damlalarıdır. Bunun yanında ilaç kullanımı da uygulanabilir. Eğer bunlar yetersiz kaldıysa gözyaşı kanalları bir süreliğine tıkaç aracılığıyla tıkanır ve kişinin kendi gözyaşının gözlerde daha uzun süre kalması sağlanır.