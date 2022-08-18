Göz altı morluğu çoğu insan tarafından rahatsızlık duyulan bir şeydir. Kişi yaş aldıkça göz altındaki morlukları çoğalır ve göz altındaki deri sarkmaya başlar. Bu oluşan görüntüden muzdarip olan fazlaca insan var ve göz altındaki morlukların nasıl geçeceği hakkında sorular soruyor. Göz altı morlukları neden olur? Göz altı morlukları nasıl geçer?

Göz altı morluklarının oluşum sebebi genellikle yaş ilerlemesi olsa da başka etkenleri de mümkün. Bu etkenler arasında genetik yapı, çevresel etkilerdir. Beslenme de göz altı morluklarını çoğaltmaya sebep olabilir. Göz altındaki derinin koyulaşmaması için yapılabilecek şeyleri hepimiz araştırmışızdır. Biz de sizler için bu araştırmaları derledik.

GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUŞUR?

Göz altındaki morlukların sebebi tek bir şey değildir. Birkaç nedenden kaynaklı daha oluşmaktadır. Bu nedenler arasında kişinin genetik yapısı, çevresel faktörler ve aşırı tuz tüketimi gibi şeyler vardır. İnsan sağlığı için büyük önem arz eden uyku yeterli miktarda alınmaz ise göz altı morlukları oluşumunu etkileyebilir. Beslenmemiz de aynı şekilde önem arz eder bu nedenle yeterli ve sağlıklı beslenilmemesi kişi de göz altı oluşumu meydana getiren sebeplerden biridir. Güneş ışığına fazla maruz kalmak da göz altı derisi için olumsuzluk yaratır bu yüzden güneşte fazla kalınacağı zaman gözlerinizi, cildinizi korumanız göz altı morlukları oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Yaşımızın ilerlemesine bağlı olarak cildimizde değişimler meydana gelir. Bu değişimler arasında göz altı morlukları oluşumu da var. Bir başka neden ise alerjik etkenlerdir. Alerji nedeniyle gözde oluşan akıntılar göz damarlarında kan birikmesine neden olur ve böylece damarlarımızın rengi daha çok öne çıkar bu da göz altımızın mor görünmesine sebep olur. Bilgisayar, telefon gibi ekranlara uzun süre bakmak gözlerimizi yorarken göz altımızdaki derinin de çökmesine sebebiyet verir bu yorgunluk görüntüsü de morluk olarak yansır. Gözümüzü fazla sert ovalamak, silmek yağ tabakası incelmesine neden olur ve göz altındaki morluklar daha belirgin olmaya başlar. Peki, Göz altı morlukları nasıl geçer?

GÖZ ALTI MORLUKLARI NASIL GEÇER?

Öncelikle yapılması gereken uzman doktor tarafından göz altı morluğunun asıl nedenini bulmaktır ve sonrasında buna uygun gerekli tedaviler yapılmaktadır. Kişinin uyku düzeni, beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesinin yanında uygulanabilecek cilt bakım ürünleri mevcuttur. Kişi doktoruna danışarak bu cilt bakım kremlerini düzenli olarak uygulayabilir. Gözlerimizin altına salatalık koymak, gül suyu kullanmak, soğuk kompres yapmak, gözlerimizde poşet çay bekletmek ve yüzünüzü yıkarken ılık suyla yıkamak gibi günlük ve doğal olarak uygulayabileceğiniz yöntemler vardır. Bunların yanında C vitamini kullanımı da önerilenler arasında. Uzman doktorlar tarafından uygulanan yöntemler de vardır. Bu yöntemler şunlardır:

• Lazer uygulaması: Kullanıla lazer uygulaması sayesinde koyu göz altından kurtulabiliriz. Cilt tonunu dengeleyer ve morlukların tonu normal cilt tonunuz ile eşit olur.

• Kimyasal peeling: Lazer uygulamasının başka bir yöntemidir. Morluğun yoğun olduğu alanlara kolajen eklenir ve cilt yenilenmesine sebep olur.

• Yağ transferi: Morlukların nedenleriden biri yağ tabakasının incelmesi olduğu için kişinin kendisinden alınan yağ, kök hücre eklenerek kişiye enjekte edilir.

Önemli not: Tüm sağlık uygulamalarında öncelikle hekime başvurun. Doktorunuzun tavsiyesine göre hareket edin.