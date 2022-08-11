Göz altı ışık dolgusu yaptırmayı düşünenler operasyon öncesi göz altı dolgusu ne kadar, kaç dakika sürer sorularına yanıt arıyor. Göz altı dolgusu yaptıracaklar için Göz altı ışık dolgusu ne kadar sürer? İşte yanıtı...

Göz altı ışık dolgusu ne kadar sürer? Göz altı ışık dolgusu yaptırmayı düşünenler operasyon öncesi göz altı dolgusu ne kadar, kaç dakika sürer sorularına yanıt arıyor. Göz altı dolgusu yaptıracaklar için Göz altı ışık dolgusu ne kadar sürer? İşte yanıtı haberimizde...

GÖZ ALTI DOLGUSU NE KADAR SÜRER?

Bu işlem yapıldığı andan itibaren etkisini göstermeye başlar. Uygulama süresi yaklaşık 35 dakikadır. Kişiye ve göz altındaki problemin boyutuna göre bir veya birden fazla tedavi gerekebilir. Işık dolgusu oldukça etkili ve uzun ömürlü bir yöntemdir.

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSUNU KİMLER YAPTIRABİLİR?

Göz altı ışık dolgusu, göz altında morluk ve çukurluk olan 18 yaş ve üzeri herkesin yaptırabileceği bir işlemdir. Yetişkinlik döneminde veya yaşlılığa geçiş döneminde bu dolgu işleminden etkili bir şekilde yararlanabilirsiniz.

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU FİYATLARI 2022

Göz altı ışık dolgusu fiyatları 2022'de şu şekildedir:

Göz altı çukurluklarına en etkili yöntem ışık dolgusudur. Işık dolgusu işlemi kısa sürede tamamlanır. Etkisi yaklaşık 1-2 yıl sürebilen bir yöntemdir. Göz altı ışık dolgusu fiyatları ile ilgili en doğru bilgiyi muayene sonucu hekiminizden öğrenebilirsiniz.

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU NEDİR?

Hyaluronik asit içeren göz altı ışık dolgusu, jel formunda enjekte edilebilir bir dolgu maddesidir. Bu dolgu sayesinde göz altı morluk ve çukurluk problemlerinden kurtulabilir, uygulama alanını aydınlatabilirsiniz. Göz altınızdaki hücreler yenilenir. Uygulamada kullanılan jel sayesinde göz çevresinde gençlik ve nemlendirme, beslenme ve güzelleşme görülür.

İşlemin kalıcılığı, kişinin yaşam tarzı ve yaşının yanı sıra dikkat edilecek hususlara gösterilen dikkat düzeyine göre de değişebilmektedir. Ancak genellikle etkisini uzun süre gösteren bir dolgu işlemidir. İşlemden sonra bir süre göz çevresinde kozmetik kullanılmamalıdır. Doktorun talimatlarına kesinlikle uyulması gerekir. Bu nedenle hayatınızda her zaman doğal olmayan kimyasal ürünler kullanmaktan kaçınmalı ve geçici olarak stresten uzak durmalısınız.