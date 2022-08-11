Göz Altı Işık Dolgusu Fiyatları 2022: Göz altı ışık dolgusu ne kadar?

Göz altı ışık dolgusu fiyatları 2022 yılında ne kadar olduğu saç ektirmeyi düşünenler tarafından merak edilmekte. Sağlık turizmi dallarından biri olan göz altı ışık dolgusu hakkında göz altı ışık dolgusu fiyatları ne seviyelerde yanıtı haberimizde...

Göz altı ışık dolgusu fiyatları merak edilenler arasında yer alıyor. Son yıllarda sağlık sektöründeki gelişim göz altı ışık dolgusu alanında da gelişmelere sebep olmuş ve ülkemizde göz altı ışık dolgusu merkezlerine gerek yurt içinden gerekse yurt dışından büyük ilgi gösterilmiştir. Göz altı ışık dolgusu fiyatları 2022 yılında ne kadar olduğu göz altı ışık dolgusu yaptırmayı düşünenler tarafından merak edilmekte. Sağlık turizmi dallarından biri olan göz altı ışık dolgusu hakkında göz altı ışık dolgusu fiyatları hangi seviyelerde? İşte yanıtı...

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU FİYATLARI 2022

Göz altı ışık dolgusu fiyatları 2022'de şu şekildedir:

Göz altı çukurluklarına en etkili yöntem ışık dolgusudur. Işık dolgusu işlemi kısa sürede tamamlanır. Etkisi yaklaşık 1-2 yıl sürebilen bir yöntemdir. Göz altı ışık dolgusu fiyatları ile ilgili en doğru bilgiyi muayene sonucu hekiminizden öğrenebilirsiniz.

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU NEDİR?

Hyaluronik asit içeren göz altı ışık dolgusu, jel formunda enjekte edilebilir bir dolgu maddesidir. Bu dolgu sayesinde göz altı morluk ve çukurluk problemlerinden kurtulabilir, uygulama alanını aydınlatabilirsiniz. Göz altınızdaki hücreler yenilenir. Uygulamada kullanılan jel sayesinde göz çevresinde gençlik ve nemlendirme, beslenme ve güzelleşme görülür.

İşlemin kalıcılığı, kişinin yaşam tarzı ve yaşının yanı sıra dikkat edilecek hususlara gösterilen dikkat düzeyine göre de değişebilmektedir. Ancak genellikle etkisini uzun süre gösteren bir dolgu işlemidir. İşlemden sonra bir süre göz çevresinde kozmetik kullanılmamalıdır. Doktorun talimatlarına kesinlikle uyulması gerekir. Bu nedenle hayatınızda her zaman doğal olmayan kimyasal ürünler kullanmaktan kaçınmalı ve geçici olarak stresten uzak durmalısınız.

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU NE KADAR SÜRER?

Bu işlem yapıldığı andan itibaren etkisini göstermeye başlar. Uygulama süresi yaklaşık 35 dakikadır. Kişiye ve göz altındaki problemin boyutuna göre bir veya birden fazla tedavi gerekebilir. Işık dolgusu oldukça etkili ve uzun ömürlü bir yöntemdir.

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSUNU KİMLER YAPTIRABİLİR?

Göz altı ışık dolgusu, göz altında morluk ve çukurluk olan 18 yaş ve üzeri herkesin yaptırabileceği bir işlemdir. Yetişkinlik döneminde veya yaşlılığa geçiş döneminde bu dolgu işleminden etkili bir şekilde yararlanabilirsiniz.