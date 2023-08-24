Göy Qutabı tarifi! Masterchef Göy Qutabı nedir, nasıl yapılır? Göy Qutabı için gerekli malzemeler nelerdir? Göy Qutabı hangi ülkeye ait?

Masterchef 24 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Göy Qutabı yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Göy Qutabı nasıl yapılır? Göy Qutabı için gerekli malzemeler nelerdir? Göy Qutabı tarifi! Göy Qutabı nasıl yapılır? Göy Qutabı nedir, ne demektir? Göy Qutabı hangi ülkeye ve yöreye aittir? Göy Qutabı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Göy Qutabı tarifi oldu. Peki en güzel Göy Qutabı tarifi nasıldır? Göy Qutabı nasıl yapılır? Göy Qutabı için gerekli malzemeler nelerdir? Göy Qutabı tarifi! Göy Qutabı nedir, ne demek? Masterchef Göy Qutabı nasıl yapılır? Göy Qutabı hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Göy Qutabı hangi ülkeye ve yöreye aittir? Göy Qutabı hangi ülkede? Göy Qutabı ne demektir? İşte detaylar...

GÖY QUTABI NEDİR, NE DEMEK? GÖY QUTABI HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

"Göy Qutabı," Azerbaycan mutfağında "Göy" kelimesi mavi rengi simgelerken, "Qutab" ise hamur içinde çeşitli iç malzemelerin bulunduğu bir tür böreği ifade eder.

GÖY QUTABI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Hamur için:

2 su bardağı un

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı yoğurt

Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için:

200 gr dana kıyma veya lor peyniri

1 büyük soğan

1/2 çay bardağı doğranmış taze yeşillik (maydanoz, dereotu, taze soğan vb.)

Tuz ve baharatlar (isteğe bağlı)

GÖY QUTABI NASIL YAPILIR?

Hamur için, unu bir kaseye alın. Ortasını havuz şeklinde açın ve su, sıvı yağ, yoğurt ve tuzu ekleyin. Yavaşça malzemeleri karıştırarak yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru örtün ve yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlamak için, kıymayı veya lor peynirini bir kaseye alın. İnce doğranmış soğanı ve doğranmış taze yeşillikleri ekleyin. Tuz ve isteğe bağlı baharatlarla tatlandırın. Malzemeleri iyice karıştırın.

Dinlenen hamuru tezgah üzerinde unlayarak açın. Hamuru ince bir yufka şeklinde olabildiğince açmaya çalışın.

Açılan hamuru dilediğiniz büyüklükte daireler veya kareler halinde kesin.

Kesilen hamur parçalarının ortasına iç harçtan koyun. Hamurun kenarlarını içe doğru kapatıp mühürleyerek kapatın. Böylece yarım daire veya kare şeklinde dolgulu hamurlar elde etmiş olursunuz.

Göy Qutabıları ya hafifçe yağlanmış bir tavada veya fırında altın rengi olana kadar pişirin. Tavada yaparken ara ara çevirerek her iki tarafını da eşit şekilde kızartın. Fırında yaparken 180°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin.

Pişen Göy Qutabıları servis tabağına alın ve sıcak servis yapın.

Göy Qutabı genellikle nar ekşisi veya yoğurt ile servis edilir. Geleneksel Azerbaycan mutfağının bir lezzeti olan bu yemeği denediğinizde umarım beğenirsiniz!