Gossippasta kimdir? Gossippasta gerçek adı ne? Çağla Çetin kimdir?

Özel hayatının yanı sıra kıyafet tercihleriyle de konuşulan Oğuzhan Koç, ayakkabılarıyla alay eden fenomen Gossippasta'nın kim olduğunu ifşa ederek zehir zemberek sözler sarf etti. Peki, Gossippasta kimdir? Gossippasta gerçek adı ne?

Demet Özdemir ile 8 ay süren evliliğini bitiren Oğuzhan Koç, paylaşımları ve kıyafet tercihleriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ayakkabı tercihleriyle alay konusu olan Koç, uzun zamandır adını gizli tutarak paylaşım yapan fenomen Gossippasta'nın kimliğini ifşa ederek sert ifadeler kullandı.Gossippasta kimdir?Gossippasta gerçek adı ne?

GOSSİPPASTA KİMDİR?

Oğuzhan Koç Gossippasta adıyla paylaşım yapan kişinin Çağla Çetin olduğunu ifşa etti. Bununla da yetinmeyen şarkıcı, Çetin'i hedef alarak şunları yazdı: "Göz göze gelsek selam verirken titreyecek insanlar garip mahlasların arkasına sığınarak (ne isim ne soy isim belli) hayata hiçbir katma değer üretmeyerek bizlerin paylaşımlarının arasına terlik, tayt link vererek yol bulmaya devam ediyorlar."