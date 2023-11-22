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Görüntüyü izleyenler şaşkın! Kangal köpeğini tek hamlede etkisiz hale getirdi

Çiftlikten çıkan adam, üzerine saldıran kangal köpeğini tek hamle ile etkisiz hale getirmeyi başardı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüyü izleyenler adamın o hareketi nasıl yaptığına bir anlam veremedi.