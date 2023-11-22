Görüntüyü izleyenler şaşkın! Kangal köpeğini tek hamlede etkisiz hale getirdi
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Çiftlikten çıkan adam, üzerine saldıran kangal köpeğini tek hamle ile etkisiz hale getirmeyi başardı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüyü izleyenler adamın o hareketi nasıl yaptığına bir anlam veremedi.
Bir çiftliğin güvenlik kamerasına takılan görüntü büyük şaşkınlık yarattı. Görüntülerde çiftlikten çıkan adama bir kangal köpeğinin saldırdığı görülüyor. O esnada paniğe kapılmadığı görülen adam, üzerine gelen köpeği tek hamlesiyle etkisiz hale getirdi. Köpeğin yanaklarından tutan adam, saldırgan hayvanın donup kalmasını sağlarken çiftlikteki bir kadına seslenerek yardım istedi.
Kaynak: Haberler.com / Hayvanlar