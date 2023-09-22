Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan Turna Gölü'ndeki yüzen adaları, 2023'ün ilk 7 ayında yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yüzen adalar, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Görüntüsüyle mest eden yüzen adaları 7 ayda 8 bin kişi ziyaret etti

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan Turna Gölü'ndeki yüzen adaları, 2023'ün ilk 7 ayında yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti.

Solhan'ın Hazarşah köyünün Aksakal mezrasında yer alan Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Eşsiz ve doğal güzelliğiyle her yıl gerek çevre illerden gerekse de ülke genelinden birçok kişi, doğa harikası yüzen adaları görmeye geliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan alanı, bu yılın ilk 7 ayında yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 15 bini aşması bekleniyor.

Doğal yüzen adaları görmek için motoruyla Aksakal mezrasına giden öğrenci Muhammed Makta, herkesin yüzen adaları görmesi gerektiğini söyledi. Makta, "Bingöl merkeze oturuyorum. Bingöl'ümüzün doğal ve eşsiz güzelliği olan yüzen adaları görmek için geldim. Biraz da kafa dağıtmaya geldik. Gayet güzel bir yer herkesin gelmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.