Üye Girişi
Haberler

Görüntüler Taksim'den! Yere atılan 1 dolarları almak için birbirlerini ezdiler

Toplum Haberleri

Taksim'de İstiklal Caddesi'nde bir grup, havaya 1 dolarlık banknotlar savurarak görüntüleri, "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaştı. Görüntülerde insanların dolarları toplamak için mücadele ederek birbirlerini ezdiği görüntüler büyük tepki çekti.

Sosyal medyada "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaşılan görüntüler tepki çekti. Hava savrulan 1 dolarları alabilmek için bazı vatandaşlar büyük çaba sarf etti.

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen olayda bir grup, havaya 1 dolarlık banknotlar savurarak görüntüleri sosyal medyada "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaştı.

Bazı vatandaşların ise yer düşen dolarları alabilmek için birbirlerini ezdiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Paraları alabilmek için büyük mücadele veren bazı kişiler yerlerde yuvarlandı.

Sosyal medyada kullanıcılar, "1 dolar için eğilmeye değmez" ve "görüntüler çok üzücü" gibi yorumlarla tepkilerini belli ettiler.

Haberler.com / Emre İliksiz - Toplum

İstiklal Caddesi İstanbul Taksim Toplum Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title