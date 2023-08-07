Görüntüler Taksim'den! Yere atılan 1 dolarları almak için birbirlerini ezdiler

Taksim'de İstiklal Caddesi'nde bir grup, havaya 1 dolarlık banknotlar savurarak görüntüleri, "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaştı. Görüntülerde insanların dolarları toplamak için mücadele ederek birbirlerini ezdiği görüntüler büyük tepki çekti.

Sosyal medyada "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaşılan görüntüler tepki çekti. Hava savrulan 1 dolarları alabilmek için bazı vatandaşlar büyük çaba sarf etti.

İSTİKLAL'DE 1 DOLARLIK BANKNOTLARI DAĞITTILAR

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen olayda bir grup, havaya 1 dolarlık banknotlar savurarak görüntüleri sosyal medyada "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaştı.

DOLARLARI TOPLAMAK İÇİN BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Bazı vatandaşların ise yer düşen dolarları alabilmek için birbirlerini ezdiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Paraları alabilmek için büyük mücadele veren bazı kişiler yerlerde yuvarlandı.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada kullanıcılar, "1 dolar için eğilmeye değmez" ve "görüntüler çok üzücü" gibi yorumlarla tepkilerini belli ettiler.