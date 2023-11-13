Görüntü Türkiye'den! Öpüştükleri yer de öpüşme biçimleri de altına yapılan yorumlar da bomba
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Sosyal Medya Haberleri
İstanbul'da belediye otobüsünde öpüşen çiftin görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Böyle öpüşme mi olur sanki uyuyakalmışlar", "Kız boğulmamış mı?", "Suni teneffüs yapıyor sandım" şeklinde yorumlar yapıldı.
İstanbul'da belediye otobüsünün arka koltuğuna geçerek öpüşen çiftin görüntüsü sosyal medyada viral oldu. "Ahlaksızlar" notuyla ifşa edilen o görüntülerde kadın ve erkeğin tepkisiz halleri dikkatlerden kaçmadı.
Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Ölmüşler bence... Böyle öpüşme mi olur sanki uyuyakalmışlar.
- Kız boğulmamış mı?
- Uyuyorlar sandım.
- Bence ölmüş olabilirler.
- Haklı olarak tepki gösterildi. Bu öpüşmek değil başka bir şey.
- Bu nasıl öpüşmek midem bulandı.
- Suni teneffüs yapıyor sandım.
- İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar bile daha iyi hani...
- Ruhunu emiyor.
- Veri aktarımı yapıyor.
- Öpüşmüyorlar ki ruhunu çekiyor kadının.
Kaynak: Haberler.com / Sosyal Medya