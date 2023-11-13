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Görüntü Türkiye'den! Öpüştükleri yer de öpüşme biçimleri de altına yapılan yorumlar da bomba

İstanbul'da belediye otobüsünde öpüşen çiftin görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Böyle öpüşme mi olur sanki uyuyakalmışlar", "Kız boğulmamış mı?", "Suni teneffüs yapıyor sandım" şeklinde yorumlar yapıldı.