YKS tercih süreci başladı. Öğrenciler yıllardır verdikleri emeklerin karşılığını almak için verimli bir tercih süreci geçirmek istiyor. Bu yüzden Görsel İletişim Tasarımı nedir, mezunları ne iş yapar, nerede çalışır? Soruları çok araştırılıyor. İşte konu hakkında detaylar…

Görsel İletişim Tasarımı, görsel öğeleri kullanarak mesajları iletmek, bilgiyi aktarmak, duygu ve düşünceleri etkilemek amacıyla estetik ve işlevsel tasarımlar oluşturan bir disiplindir. Bu disiplin öğretisi sonucu bu alanda çalışmak istiyorlar. Doğal olarak Görsel İletişim Tasarımı nedir, mezunları ne iş yapar, nerede çalışır? Sorularına da cevap aranıyor. İşte detaylar…

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI NEDİR, MEZUNLARI NE İŞ YAPAR, NEREDE ÇALIŞIR?

Görsel İletişim Tasarımı, grafik tasarım, tipografi, fotoğrafçılık, illüstrasyon, animasyon gibi farklı sanat ve tasarım alanlarını içerir. Çeşitli medya ve platformlarda kullanılan logolar, afişler, broşürler, kitap kapakları, web siteleri, reklam kampanyaları gibi görsel içeriklerin tasarımı bu alana dahildir. Görsel İletişim Tasarımı mezunları, yaratıcı, estetik ve teknik becerilere sahip olduğu için birçok farklı sektörde çalışma imkanı bulunmaktadır.

Görsel iletişim tasarımcıları, reklam ajanslarında reklam kampanyalarının tasarımını yapabilir ve müşterilerin marka kimliklerini oluşturabilirler. Mezunlar Medya ve Yayıncılık alanında Gazete, dergi, televizyon ve dijital medya gibi platformlarda grafik ve görsel içerik tasarımlarını yapabilirler.

Bu bölümü başarıyla bitiren Görsel İletişim Tasarımcıları büyük şirketlerin iç iletişim materyalleri, sunumları, kurumsal kimlik ve marka tasarımı için çalışabilirler. Web sitelerinin kullanıcı arayüzü ve görsel içeriğinin tasarımı için web tasarım stüdyolarında iş bulabilirler. Eğitim materyallerinin ve ders kitaplarının görsel içeriklerini tasarlayabilirler.

Aynı zamanda freelance olarak kendi tasarım stüdyolarını açarak veya serbest çalışarak müşterilere hizmet verebilirler.

Görsel İletişim Tasarımı mezunları ayrıca reklamcılık, pazarlama, dijital medya, marka yönetimi gibi farklı alanlarda da çalışabilirler. İş bulma olanakları, mezunun beceri düzeyine, deneyimine, portföyüne ve çalışma şehrine göre farklılık gösterebilir. Çalışma alanları genellikle büyük şehirlerde, reklam ve medya sektörünün yoğun olduğu bölgelerde daha fazla bulunmaktadır.