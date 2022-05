Gorr kimdir? Gorr the God Butcher özellikleri ve yetenekleri neler? Christian Bale'in canlandırdığı Gorr the God Butcher karakteri Thor'dan güçlü mü? - Haberler

Thor: Love and Thunder filminde yer alan Gorr için izleyiciler, Gorr kimdir? Gorr the God Butcher kimdir, karakter özellikleri! Christian Bale'in canlandırdığı Gorr the God Butcher karakteri Thor'dan güçlü mü? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

GORR THE GOD BUTCHER KİMDİR?

Gorr the God Butcher , Marvel Comics tarafından yayınlanan Amerikan çizgi romanlarında görünen kurgusal bir süper kötü adamdır .

Karakter Marvel Sinematik Evreni filmi Thor: Love and Thunder'da (2022) yer alacak ve Christian Bale tarafından oynanacak.

Jason Aaron ve Esad Ribic, Marvel NOW! girişimi sırasında Thor serisini yeniden başlatmaya karar verdi. Gorr ilk olarak Thor: God of Thunder #2'de (Ocak 2013) göründü.

GORR BİYOGRAFİSİ

Gorr, depremlerin, susuzluğun ve vahşi hayvanların yaygın olduğu isimsiz çorak bir gezegende büyüdü. Hiçbir tanrı onlara yardım etmiyordu, ama onlar yine de tanrılara körü körüne güveniyorlardı. Annesi, eşi ve çocukları öldüğünde, tanrıların var olamayacağını düşündü ve bu yüzden, kabilesi tarafından dışlandı. Aslında tanrıların var olduğunu öğrendiğinde, ancak onların kendi ailesi gibi ölmekte olan ihtiyaç sahiplerine yardım etmediğini gördüğünde hepsini öldüreceğine yemin etti. Knull'un altından bir tanrıyla olan savaşına tanıklık ettikten sonra ''All-Black'' isimli Necrosword'u Knull'dan iktisap etti. Sonunda, Orta Çağ İzlanda'sındaki Thor Odinson'ı buldu. Neredeyse Thor'u öldürüyordu, ancak bir grup Viking onu kurtarmaya geldi. Gorr, kolu kesildikten sonra kaçtı. Yardıma ihtiyacı olduğunu fark etti ve bu nedenle gölge savaşçıları Berserkerler'den oluşan bir ordu oluşturdu. Daha sonra yavaşça ve sessizce daha fazla tanrıyı ortadan kaldırmaya başladı. Thor, kayıp tanrıları fark etti ve ortadan kaybolma sebebini araştırdı. Bu Gorr ve Thor'u başka bir savaşa götürdü, ancak Gorr daha sonra geleceğe ışınlandı; burada yaşlı Thor, krallığı gölge savaşçılarına karşı savunan son Asgardlı'dır. Gorr ayrıca genç Thor'u, karısının ve çocuklarının görünüşte diriltildiği ve Godbomb'u başlatmak üzere olduğu geleceğe getirdi. Gorr'un oğlu aslında Tamamen All-Black Necrosword'dan yapılmış bir yapıdır ve babasının dönüştüğü şeyi küçümser, bu yüzden Thor'a patlamayı emme gücü verir. Şu andan itibaren Thor, Gorr'u öldürmek için iki Mjolnir kullanıyor.

GORR ÖZELLİKLERİ VE YETENEKLERİ NELERDİR?

Gorr, Galactus tarafından ''sonsuz gecenin taşından ilk şafağı oyan silah'' olarak tanımlanan "All-Black Necrosword"a sahiptir. Bu bıçak symbiote'ların babası olan Knull tarafından ölmüş bir Celestial'in başı kullanılarak dövülmüştür. Bıçak sahibinin aşırı yüksek hızlarda uçmasına izin veren kanatlar, silahlar ve bir Berserker örtüsü oluşturmasına izin verir. Asgardlılar da dahil olmak üzere herhangi bir tanrıyı öldürebilecek keskin dallar yaratabilir. Bıçak daha sonra bir kara deliğin içine yollandı, ancak 'eldery King Thor' onu Galactus'la savaşmak için kullandı. Gorr ayrıca var olan veya var olacak tüm tanrıları öldürmek için tasarlanmış kutsallık karşıtı bir silah olan Godbomb'u da yarattı. Gorr insanüstü bir güce, ve dayanıklılığa sahiptir ve aynı zamanda neredeyse ölümsüzdür.

