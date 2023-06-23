Ünlü oyuncu Görkem Sevindik motosiklet kazası geçirdi. Kullanıcılar tarafından Görkem Sevindik'in sağlık durumu araştırılmaktadır. Peki, Görkem Sevindik sağlık durumu nasıl? Görkem Sevindik kaza mı yaptı? Görkem Sevindik son durumu ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde Hande Soral ve İlayda Alişan ile başrolü paylaşan Görkem Sevindik, motoruyla seyir halindeyken kaza geçirdi. Ünlü oyuncunun son durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Görkem Sevindik sağlık durumu araştırılmaktadır. Peki, Görkem Sevindik sağlık durumu nasıl? Görkem Sevindik kaza mı yaptı? Görkem Sevindik son durumu ne? Detaylar haberimizde...

GÖRKEM SEVİNDİK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Motosikletiyle Beşiktaş'tan Bebek'e giden oyuncu Görkem Sevindik, sol şeritte duraklayan araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarptı. Kaza nedeniyle motosiklet yola savrulurken Görkem Sevindik elinden yaralandı. Oyuncunun yardımına çevredekiler koştu. Elinde kırık oluşan Görkem Sevindik hemen arkadaşına haber verdi. Sevindik, arkadaşıyla birlikte hastaneye gitti. Ünlü oyuncunun elinde kırıklar olduğu ve elinin alçıya alındığı öğrenildi.