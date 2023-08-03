Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün başrolünde yer aldığı Görevimiz Tatil adlı yaz aile filmi, konusu ve oyuncuları yönünden araştırılıyor. Peki, Görevimiz Tatil filmi nerede çekilmiştir, konusu nedir ve oyuncuları kim? Görevimiz Tatil Yavaşlar Köyü nerede?

Ege'nin köy ve sahillerinde geçen sahnelerle dikkat çeken film, yerli komedi sevenlerin radarına girdi. Deneyimli oyuncuların başrolde olduğu film seyircilerin dikkatini çekiyor. Peki, Görevimiz Tatil filmi nerede çekilmiştir, konusu nedir ve oyuncuları kim? Görevimiz Tatil Yavaşlar Köyü nerede? İşte detaylar…

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Filmin dikkat çeken sahneleri Ege'nin köy ve sahillerinde yer alırken, Mutlu ailesinin evini içeren bölümler İstanbul'da çekilmiştir. Yol sahneleri ise İzmir civarında gerçekleştirilmiştir ve köy sahneleri Birgi Mahallesi'nde, Ödemiş ilçesinde kaydedilmiştir. Ayrıca, bazı sahneler de Bayındır bölgesinde çekilmiştir.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ OYUNCULARI

Demet Akbağ (Türkan)

Zafer Algöz (Sıtkı)

Deniz Altan (Melike)

Ali Keçeli (Ali)

Hakan Bilgin (Haluk)

Sarp Akkaya (Müteahhit Cevdet)

Filiz Ahmet (Gülizar)

Özlem Türkad (Ayşen)

Ali Barkın Bürkan

Sinan Çalışkanoğlu

Hande Katipoğlu

Yılmaz Gruda

Anıl Tetik

Enis Arıkan

Onur Dilber

Elif Gezen

Alican Parlak

GÖREVİMİZ TATİL KONUSU

Görevimiz Tatil, yaz maceralarını anlatan bir film ve olaylar, iki çocuklu Mutlu ailesi etrafında dönüyor. Sıtkı, ailenin reisi, oldukça cimri bir kişiliktir ve eşi Türkan ise hayatından memnuniyetsiz, kocasının ilgisizliğinden bıkmış bir kadındır. Uzun yıllardır tatile gidemedikleri için aile üyeleri ve terapistlerin çabalarıyla Sıtkı, sonunda tatile gitmeye razı olur. Bir karavan kiralayarak Antalya'ya doğru yola çıkan aile, yolculuk sırasında birçok olayla karşılaşır. Mutlu ailesinin yol macerası, filme renk katacaktır.