2019 Nevşehir yerel seçimleri, Türkiye genelindeki diğer yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Peki, Göreme belediyesi hangi parti? Göreme belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Nevşehir Göreme İlçesi Yerel Seçim Sonuçları!

Göreme belediyesi hangi parti? Göreme belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Nevşehir Göreme İlçesi Yerel Seçim Sonuçları!

2019 Nevşehir Belediye Başkan adayları; AK Parti'nin adayı Rasim Arı, MHP'nin adayı Filiz Kılıç, İyi Parti'nin adayı Mehmet Özkan, Saadet Partisi'nin adayı İsmet Fatih Terzioğlu ve Büyük Birlik Partisi'nin adayı Ahmet Bilgili oldu. 2019 Nevşehir yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Peki, Göreme belediyesi hangi parti? Göreme belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Nevşehir Göreme İlçesi Yerel Seçim Sonuçları!

GÖREME BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Nevşehir Göreme Beldesi Seçim Sonuçlarına göre MHP'den Ömer Eren %49,79'luk bir oy oranı ile Belediye Başkanı olmaya hak kazanmıştır. Toplamda 843 Oy almakta olan Ömer Eren MHP'den Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖMER EREN KİMDİR?

1964 yılında Nevşehir'in Göreme Kasabası'nda doğdu. İlkokul eğitimini Göreme, ortaokul ve lise eğitimini Nevşehir'de tamamlayan Ömer Eren sırasıyla Göreme İlkokulu, H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu ve Nevşehir Lisesi'nde eğitim hayatını tamamladı. 1986 yılında turizme atılan Ömer Eren, 1986-1995 yılları arasında Göreme Belediyesi'nde makam şoförlüğüne başladı. 1995 yılında makam şoförlüğünü bırakan Eren turizme devam etti. 1999 yılındaki yerel seçimde muhtar adayı olan Eren seçim sonucunda Göreme Kasabası, İsali-Gaferli-Avcılar Mahallesi muhtarı olarak seçildi. 2004 yılana kadar muhtarlık yapan Eren, 31 Mart 2019 yerel seçimde halkının tam desteğini alarak Göreme Belediye Başkanı oldu. Ömer Eren, evli ve iki çocuk babasıdır.