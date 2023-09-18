Gordion UNESCO Dünya Miras Listesi'nde mi?
Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti, Türkiye'nin önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olarak yer alıyor. Peki, Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Listesi'nde mi?
Gordion UNESCO Dünya Miras Listesi'nde mi? Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti, Türkiye'nin önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olarak yer alıyor. Peki, Gordion UNESCO Dünya Miras Listesi'nde mi? Detaylar...
Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti, UNESCO tarafından 'Dünya Mirası' ilan edildi. Gelişmeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir müjdemiz var!" diyerek duyurdu. 4 bin 500 yıl süren uzun bir zaman diliminde çok az kesintiye uğrayan yerleşim, Gordion'u dünyanın en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar arasına taşıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 45'inci UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında bugün alınan kararla Gordion artık bir dünya mirası olarak korunacak. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir müjdemiz var! UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20'inci varlığımızı da kaydettirdik. Ankara'mızın eşsiz kültür varlıklarından biri olan Gordion Antik Kenti 'Dünya Mirası' oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ancak, daha bitmedi! UNESCO'dan yeni bir müjde daha bekliyoruz. Anadolu'nun ahşap destekli camilerinden de almayı beklediğimiz güzel haber ile inşallah Dünya Mirası Listesi'ndeki sayımızı daha da artıracağız. Hayırlı olsun" dedi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde antik dönemden bugüne ulaşan Gordion'da M.Ö. 2 bin 500 yıllarında (Erken Bronz Çağı) başlayan yerleşim günümüzde antik kentin bitişiğindeki Yassıhöyük'te halen devam ediyor. Antik Kent ve çevresinde 4 bin 500 yıl süren uzun bir zaman diliminde çok az kesintiye uğrayan yerleşim Gordion'u dünyanın en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar arasına taşıyor.
Frig uygarlığının başkenti olan Gordion'un yakın çevresinde göze çarpan çok sayıda Tümülüs M.Ö. 9'uncu yüzyıldan M.Ö. 3'üncü yüzyıla kadar olan farklı dönemlere tarihleniyor. Sitadel Höyüğü Gordion Arkeolojik Alanı'nı oluşturan en önemli unsur olarak günümüze ulaşırken erken dönem Frig Kalesi surları ve anıtsal yapıları da o dönem için Anadolu'daki eşsiz birer örnek olarak öne çıkıyor.
1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985
2. İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985
3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)
4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986
5. Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987
6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)
7. Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988
8. Safranbolu Şehri (Karabük) 1994
9. Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998
10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011
11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012
12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014
13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014
14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015
15. Efes (İzmir) 2015
16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016
17. Aphrodisias (Aydın) 2017
18. Göbekli Tepe (Şanlıurfa) 2018
19. Arslantepe Höyüğü (Malatya) 2021
20. Gordion Antik Kenti (Ankara) 2023