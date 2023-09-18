Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti, Türkiye'nin önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olarak yer alıyor. Peki, Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Listesi'nde mi?

Gordion UNESCO Dünya Miras Listesi'nde mi? Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti, Türkiye'nin önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olarak yer alıyor. Peki, Gordion UNESCO Dünya Miras Listesi'nde mi? Detaylar...

GORDİON UNESCO DÜNYA MİRASI MI?

Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti, UNESCO tarafından 'Dünya Mirası' ilan edildi. Gelişmeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir müjdemiz var!" diyerek duyurdu. 4 bin 500 yıl süren uzun bir zaman diliminde çok az kesintiye uğrayan yerleşim, Gordion'u dünyanın en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar arasına taşıyor.

"GORDİON ANTİK KENTİ 'DÜNYA MİRASI' OLDU"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 45'inci UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında bugün alınan kararla Gordion artık bir dünya mirası olarak korunacak. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir müjdemiz var! UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20'inci varlığımızı da kaydettirdik. Ankara'mızın eşsiz kültür varlıklarından biri olan Gordion Antik Kenti 'Dünya Mirası' oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ancak, daha bitmedi! UNESCO'dan yeni bir müjde daha bekliyoruz. Anadolu'nun ahşap destekli camilerinden de almayı beklediğimiz güzel haber ile inşallah Dünya Mirası Listesi'ndeki sayımızı daha da artıracağız. Hayırlı olsun" dedi.

EN UZUN SÜRE YERLEŞİM GÖRÜLEN NADİR ALANLARDAN

Ankara'nın Polatlı ilçesinde antik dönemden bugüne ulaşan Gordion'da M.Ö. 2 bin 500 yıllarında (Erken Bronz Çağı) başlayan yerleşim günümüzde antik kentin bitişiğindeki Yassıhöyük'te halen devam ediyor. Antik Kent ve çevresinde 4 bin 500 yıl süren uzun bir zaman diliminde çok az kesintiye uğrayan yerleşim Gordion'u dünyanın en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar arasına taşıyor.

Frig uygarlığının başkenti olan Gordion'un yakın çevresinde göze çarpan çok sayıda Tümülüs M.Ö. 9'uncu yüzyıldan M.Ö. 3'üncü yüzyıla kadar olan farklı dönemlere tarihleniyor. Sitadel Höyüğü Gordion Arkeolojik Alanı'nı oluşturan en önemli unsur olarak günümüze ulaşırken erken dönem Frig Kalesi surları ve anıtsal yapıları da o dönem için Anadolu'daki eşsiz birer örnek olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE'DE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE GİREN YERLER

1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985

2. İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985

3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)

4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986

5. Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987

6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)

7. Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988

8. Safranbolu Şehri (Karabük) 1994

9. Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998

10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011

11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012

12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014

13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014

14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015

15. Efes (İzmir) 2015

16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016

17. Aphrodisias (Aydın) 2017

18. Göbekli Tepe (Şanlıurfa) 2018

19. Arslantepe Höyüğü (Malatya) 2021

20. Gordion Antik Kenti (Ankara) 2023